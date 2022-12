Virgin Radio animerà Piazza Ferretto l'ultima notte dell'anno con dj Ringo

Venezia raddoppia il Capodanno offrendo due diverse proposte per salutare il vecchio anno e accogliere il 2023, in laguna e in terraferma. Promosso da Vela Spa per conto dell’Amministrazione Comunale in partnership con la Camera di Commercio Venezia Rovigo e il Consorzio di Tutela del Prosecco doc, il Capodanno 2023 propone un’ampia possibilità di scelta per cittadini e visitatori di ogni età.

Piazza Ferretto a Mestre si attesta ancora una volta come il luogo deputato alla musica per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Dal palco che sarà allestito nel cuore cittadino illuminato a festa, tra luminarie, sculture di luce e il grande abete, saranno le note di Dj Ringo, Dj Toky e Dj Alteria a scandire la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo, con ospiti di eccezione, all’insegna della musica di Virgin Radio Tv, che abbraccia un pubblico di tutte le età.

A partire dalle 22, dj Ringo presents: Rockin' New Year con i dj di Virgin Radio. Con la conduzione di Dj Ringo, il palco di Piazza Ferretto sarà animato da Timothy Rock Cavicchini, già protagonista del celebre programma “The Voice”, che proporrà un divertente live “light” coinvolgendo in stile talent il pubblico presente. Sarà poi il turno di Alteria, una delle show woman punta di diamante di Virgin Radio, che conduce con successo Morning Glory e che ha da poco terminato un tour mondiale con Ian Paice dei Deep Purple. Alteria, che è anche una straordinaria cantante, spazia col suo Dj set dal Classic Rock alla musica attuale.

Ringo porterà sul palco di Piazza Ferretto il suo storico programma “Revolver”: personaggio televisivo e radiofonico amatissimo, è direttore artistico e creativo nonché fondatore di Virgin Radio, attualmente conduttore del programma di Italia 1 Drive Up. Negli anni, i suoi Dj set hanno animato i più grandi festival e club italiani precedendo i live degli artisti durante Firenze Rocks, Idays Milano e altre decine di concerti dei più famosi artisti internazionali.

Alessandro Toky - un altro dj storico di Virgin Radio, ma anche produttore e tecnico del suono - animerà i festeggiamenti per la fine del 2022. In onda su Virgin con Revolver, Morning Glory e Rock Party Toky è un Dj rock a tutto tondo, in grado di coinvolgere e far divertire qualsiasi tipo di pubblico. Ospite nei più importanti club di tutta Italia, da Milano alla Sardegna, assieme a Ringo ha aperto importanti concerti rock come quello degli AC/DC e Guns & Roses e di Vasco Rossi.