A Mirano si festeggia il 2024: il Capodanno in piazza con Radio Company

Il programma "Natale è… Mirano" prosegue il 31 dicembre 2023 con l'«Ultimo dell'anno in piazza Martiri» a partire dalle ore 22 e fino all'1 del 1° gennaio 2024. Radio Company condurrà la festa “Wonder Company 2024” dal palco davanti al Municipio con musica e animazione per tutti. L’evento, organizzato insieme a Contatto S.r.l., è gratuito.

Come da regolamento di polizia urbana, non sarà consentito accendere sostanze infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma. È inoltre proibito gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, zolfanelli o altri oggetti simili accesi. «Sia che i festeggiamenti si svolgano presso le abitazioni private, sia presso locali o all'aria aperta - si legge nel regolamento -, è importante mantenere un comportamento responsabile e rispettare tale divieto».