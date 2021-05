Carlo Colombo trio al Vapore Marghera

Concerto Carlo Colombo Trio formato da:

Carlo Colombo piano, voce

Giorgio Panagin contrabbasso, cori

Renato Peppoloni batteria, cori



Il concerto prevede l’esecuzione di canzoni originali e cover in chiave jazz-swing dove Carlo Colombo, pianista e cantante, racconta storie di vita quotidiana accompagnato da stimati musicisti jazz a livello nazionale.

Questo tipo di spettacolo crea un’atmosfera d’altri tempi. La sonorità proposta è acustica, raffinata ed accattivante.

Si spazia dal suono classico swing anni ’40-50 fino a sonorità anni ’30.



Il concerto in presenza sarà anche trasmesso live sulla nostra pagina FB per coloro che non potranno raggiungerci Al Vapore.



Per prenotare chiama dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00 lo 041930796 oppure scrivi a alvaporereservations@gmail.com o ancora scrivi su Whatsapp o Telegram al numero 3517362295

www.alvapore.it



Distribuzione:

Luisa Trevisi - Idee che danno spettacolo

www.luisatrevisi.com

trevisi.luisa@gmail.com

347/8217393

