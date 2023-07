Carlo & Giorgio arrivano a Caorle con il nuovo spettacolo "Senza Skei"

Il tour estivo di Carlo & Giorgio farà tappa anche a Caorle: il duo di comici veneziani presenterà, venerdì 28 luglio alle ore 21 presso l'azienda agricola Ca’ Corniani Terre d’avanguardia, il nuovo spettacolo “Senza Skei”. Lo spettacolo sarà a ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno della vicina Azienda Ca' Corniani.

«Sarà certamente una serata da non perdere – commenta il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Antelmo –. Il Comune di Caorle si sta impegnando per offrire eventi di richiamo in tutto il suo territorio, frazioni e località comprese. Siamo certi che questo appuntamento saprà attirare il grande pubblico a Ca' Corniani, meraviglioso borgo rurale, recentemente valorizzato grazie agli interventi di riqualificazione realizzati da Genagricola».

Lo spettacolo

Dopo varie tappe in giro per il Veneto e il più recente sold out al palazzo del cinema del Lido di Venezia, Carlo & Giorgio sono pronti ad inondare la località balneare con la loro comicità che prende spunto dalla vita di tutti i giorni. In particolare, questo nuovo spettacolo racconta gli effetti della crisi economica negli anni del post-Covid alla ricerca di nuove modalità di sopravvivenza quotidiana. Ecco la necessità di un tutorial per sopravvivere in un mondo senza più stabilità economica, senza più riferimenti, senza più pazienza e attenzione. Soprattutto senza ironia e autoironia. E a questo allora ci hanno pensato loro, Carlo & Giorgio, con “Senza Skei”, nato come fortunata striscia televisiva e diventato quindi uno spettacolo teatrale che porta in scena le esasperazioni delle nostre ansie, dei nostri comportamenti, smontandoli sotto la lente della comicità.

"Senza Skei" affronta vari aspetti di questa epoca inquieta e lo fa con un allestimento scenico essenziale: una ambientazione astratta perché le situazioni si susseguono e si trasformano una nell’altra. Ma ciò che volutamente domina è il colore: dagli abiti, ai pochi oggetti di scena, ai giochi di luce, tutto punta a trasmettere una sferzata di vivacità, un antidoto, come sempre può essere il sorriso, alla pesantezza che ci ha accompagnato in questi ultimi anni.