Carlo & Giorgio tornano a far divertire il pubblico su You Tube

Continua il Teatro d'Asporto di Carlo & Giorgio, la rassegna estiva di spettacoli del noto duo comico, con un nuovo appuntamento su you tube. Dopo il grande successo di “Carlo, Goldoni & Giorgio” e “I migliori danni della nostra vita” che hanno totalizzato circa ventimila visualizzazioni, ora è la volta di “Favolosi”, che sarà visibile online a partire da mercoledì 5 agosto alle ore 20.00 fino a domenica 9 alle 23.00 sui canali YouTube di Carlo & Giorgio e del Teatro Stabile. In questo spettacolo i due comici si trasformano in cantastorie e intrattengono il pubblico raccontando la loro versione di alcune favole tradizionali, tratte dai volumi Fiabe venete e Fiabe onte della studiosa veneziana Espedita Grandesso. Entreranno in scena personaggi variegati come principi capricciosi, vecchie invidiose, sposi litigiosi, eremiti avari, fabbri scorbutici, tutti rivisitati secondo lo stile inconfondibile di Carlo & Giorgio e con un allestimento scenico fantasioso e animato.

«All'inizio dello spettacolo diciamo che per raccontare le fiabe dovevamo scegliere se vestirci da gnomi o da politici, e abbiamo optato per la prima ipotesi» - spiegano i due comici -.«Abbiamo scelto le favole non certo come fuga dalla realtà, ma come invito a leggerle anche da adulti: sono un tesoro prezioso che aiuta ad affrontare la vita di tutti i giorni».