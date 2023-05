Carlo Ginzburg protagonista di un incontro allo Iuav sul tema "architettura e storia"

È Carlo Ginzburg il protagonista del primo di una serie di incontri promossi dall'Università Iuav di Venezia e voluti dal rettore Benno Albrecht. L’occasione di un nuovo, produttivo dialogo con Carlo Ginzburg, nella forma di un convegno internazionale a cura di Gundula Rakowitz e promosso dalla Scuola di Dottorato Iuav, trae origine da un'intervista apparsa il 6 marzo 2022 sulla rivista “Potlatch” a firma di Yehuda Safran della Pratt School of Architecture New York, direttore della rivista, e di Daniel Sherer della Princeton University.

L’intervista offre una sorta di “ritratto vivente” di una mente dotata di insaziabile curiosità, dunque va annoverata tra le più rivelatrici e significative condotte con questo fondamentale storico e pensatore. Molto è stato discusso, in quel dialogo: il complesso rapporto tra microstoria, etnostoria e antropologia, l’impatto di Marc Bloch sulla formazione di Ginzburg come storico, gli approcci formalisti e strutturalisti di Viktor Shklovsky, Roman Jakobson e Claude Lévi-Strauss, l’opera e la figura di Michel Foucault, le diverse ricezioni della psicoanalisi (Yosef Yerushalmi, Francesco Orlando), l’impatto di Machiavelli sulle arti visive (e su Michelangelo in particolare), gli usi dello straniamento nei testi letterari (Flaubert, Proust e Tolstoj), la “lettura lenta” come parziale antidoto alla nostra attuale situazione politica e culturale, le interazioni di Ginzburg con Manfredo Tafuri, che gettano nuova luce sul nesso tra architettura e storia, sul binomio progetto architettonico/progetto storico.

Partecipano all’incontro all’Università Iuav di Venezia Yehuda Safran (Pratt School of Architecture New York), Daniel Sherer Visiting Professor Iuav (Princeton University), Lucio Biasiori (Università degli Studi di Padova) e Armando Dal Fabbro (responsabile scientifico dell’ambito Composizione architettonica della Scuola di Dottorato Iuav).



L’incontro è visibile in diretta streaming.