Carlo & Giorgio festeggiano 25 anni di carriera con uno spettacolo speciale per il Carnevale

Sabato 26 e domenica 27 febbraio Carlo & Giorgio festeggiano 25 anni di carriera al Teatro Corso di Mestre con una special edition del loro repertorio pensata appositamente per il Carnevale. Comicità, improvvisazione, musica, ironia: gli elementi che da sempre caratterizzano lo stile di Carlo & Giorgio e dei loro personaggi tornano in scena tutti insieme per due serate all’insegna di una comicità originale e intelligente, capace di osservare gli umori del quotidiano esaltando gli aspetti grotteschi della vita di tutti noi.

Tra nuove gag studiate appositamente per il carnevale e la riproposta dei classici più amati dal pubblico, Carlo & Giorgio tengono la scena con grande freschezza, lasciando, oltre a tante risate, spazio alla riflessione.

«Ed eccoci qui, chi l’avrebbe detto che oggi saremmo stati qui a celebrare i nostri primi 25 anni? – commentano divertiti Carlo & Giorgio – Che poi sarebbero stati nel 2020, ma con questo piccolo scherzetto mondiale che è capitato a tutti noi, siamo a festeggiare i nostri 25… e ne abbiamo già più di 26! Quanti ricordi, quanti spettacoli, quante serate, quante risate e soprattutto quanto affetto da parte del pubblico che ci ha sempre, sempre accompagnato e al quale, con infinita gratitudine, dedichiamo questa festa: 25 anni di Carlo & Giorgio sul palcoscenico con voi».