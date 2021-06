Carlo & Giorgio in scena per festeggiare i loro 25 anni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si chiama “Carlo & Giorgio 25” il nuovo spettacolo del duo comico veneziano per festeggiare insieme al pubblico più affezionato le “nozze d'argento” del sodalizio. L'esatta ricorrenza in realtà è stata lo scorso anno ma a causa della pandemia è stato necessario posticipare.

Si comincia da Santa Maria di Sala, il 19 giugno, alle ore 21.30 a Villa Farsetti per AIL Venezia. In caso di maltempo la serata di solidarietà verrà riproposta il giorno successivo. Per la prevendita online: www.ailvenezia.it.

Carlo & Giorgio saranno al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, nella Sala Grande, l'1-2-3 luglio alle 21.00. Le prevendite sono aperte sul sito www.vivaticket.it, presso l'agenzia Nuova Fantasy Tour al Lido, nei punti vendita Venezia Unica di Piazzale Roma, stazione Santa Lucia, piazza San Marco, Lido e in quelli del circuito Vivaticket. Dopo l'acquisto del biglietto occorre prenotare il posto scrivendo a prenota@carloegiorgio.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...