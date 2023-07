A Cavarzere lo spettacolo-omaggio a Goldoni del duo comico Carlo & Giorgio

Dopo aver fatto tappa nella Marca Trevigiana, continua il percorso del Teatro Viaggiante, cartellone teatrale diffuso promosso da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e Regione del Veneto, che tra giugno e luglio toccherà ben 14 centri del Veneto per un totale di 28 spettacoli in programma. La rassegna itinerante ritorna quindi in provincia di Venezia e arriva a Cavarzere, in piazza Vittorio Emanuele II, che venerdì 7 luglio, alle 21.15, accoglierà lo spettacolo Carlo, Goldoni & Giorgio di Carlo & Giorgio. Ingresso libero con prenotazione consigliata online.

Lo spettacolo è un divertentissimo omaggio al padre della commedia moderna, tra cambi d’abito, battute e un surreale, e talvolta amaro, confronto tra il mondo goldoniano e quello attuale. L’idea centrale dello spettacolo è una grande festa in onore di Goldoni, alla quale sono invitati tutti i protagonisti più celebri delle sue opere ma, mascherati da personaggi delle commedie goldoniane, si sono infiltrati anche dei veneziani d’oggi: i personaggi più noti di Carlo&Giorgio che, trasformati dal costume, diventano nuove maschere di una commedia moderna. Negli scambi tra i personaggi settecenteschi e i loro pronipoti d’oggi, si innesca un confronto tra passato e presente, raccontato usando sempre i toni sapienti dell’ironia di cui Goldoni è stato maestro per eccellenza.