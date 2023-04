A Venezia Carlo Ossola parla del rapporto di Italo Calvino con la Francia

Giovedì 27 aprile alle 18 al Teatrino di Palazzo Grassi, Venezia, debutta “L’Alliance française de Venise al Teatrino di Palazzo Grassi”, un nuovo ciclo di incontri con cui Bruno Racine, direttore di Palazzo Grassi – Punta della Dogana dialogherà con ospiti d’eccezione. Il primo sarà Carlo Ossola, professore onorario al Collège de France che affronterà il tema: "Qu'il est petit, dans la Nature / Le chemin d'fer Paris - Ceinture! Présence et mythe de la France dans les oeuvres d'Italo Calvino”. (“Quant’è piccola nella Natura la ferrovia Parigi - Ceintur! Presenza e mito della Francia nelle opere di Italo Calvino”). L’incontro si terrà in lingua francese con traduzione simultanea in italiano. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Carlo Ossola

Carlo Ossola, nato a Torino nel 1946, filologo e critico letterario, è professore onorario al Collège de France, cattedra di “Littératures modernes de l'Europe néolatine”. Ha insegnato all’Università di Ginevra, all’Università di Padova e all’Università di Torino. È stato direttore dell’Istituto di studi italiani dell’Università della Svizzera italiana, a Lugano. È socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell’American Academy of Arts and Sciences, Fellow de la British Academy. È uno dei massimi esperti del percorso intellettuale di Calvino su cui ha scritto: “Italo Calvino. L’invisibile e il suo dove” (Vita e pensiero, 2016). Tra le sue opere più recenti: “Fables d’identité pour retrouver l’Europe” (2018), “Nel vivaio delle comete. Figure di un’Europa a venire” (2018), “Les vertus communes” (2019), “Dopo la gloria. I secoli del credere in Occidente” (2019), “Per domani ancora. Vie d’uscita dal confino” (2020), “Les cent mots de Baudelaire” (2021), “Noeuds. Figures de l’essentiel” (2021), “Dante” (2021), “Personaggi della Divina Commedia” (2021), “La vie simple” (2023), “Il a dirigé et introduit l’édition bilingue de la Divine Comédie dans la «Pléiade» Gallimard” (2021).