Il concerto di Carmen Consoli chiude il Bissuola Live

Carmen Consoli è la protagonista della data finale del Bissuola Live, la stagione estiva di concerti al parco Albanese/Bissuola. Lunedì 10 giugno (ore 21) la cantautrice siciliana, reduce da un tour internazionale, torna in patria e fa tappa a Mestre con il progetto "Terra ca nun senti". Il concerto, come specificato dal Comune di Venezia, è confermato anche in caso di pioggia, sempre nel palco dell'area esterna. L'organizzazione precisa che è possibile portare un ombrello, ma per la miglior visuale di tutti si consiglia l'utilizzo di cerate e impermeabili.

Il tour mondiale di Carmen Consoli è la prosecuzione del concerto-evento con cui ha omaggiato la tradizione musicale siciliana lo scorso anno al teatro greco di Siracusa. È partito da New York il 22 maggio, per proseguire poi negli Stati Uniti (San Francisco, Los Angeles, Miami), Canada (Montreal), Spagna e Italia. La scaletta è composta da brani tradizionali siciliani e da canzoni di artisti meravigliosi nati in quella terra, come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli; l’insieme compone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen.

Con lei sul palco ci saranno Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e l’inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino. L'ingresso allo spettacolo è con biglietto unico a 20 euro, acquistabile online su www.vivaticket.com e in loco a partire dalle ore 17.30.