Al Teatro a l’Avogaria la comicità di Carmine Del Grosso

Appuntamento sabato 15 aprile 2023, alle ore 21.00 sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria, con la stand up comedy per la rassegna curata da Nicolò Falcone che porta in laguna gli artisti più rappresentativi della scena italiana. Protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto.

Sul palco Carmine del Grosso che in "Solo", come in una confidenziale chiacchierata tra amici, racconta i suoi drammi. Si va dai viaggi in treno con gli anziani alle biografie di Instagram, passando per gli approcci maldestri su LinkedIn e, non da ultimo, tutte quelle cose da non fare nel post pandemia. Gli epiloghi narrati serviranno da esempio per non commettere gli stessi errori, almeno così si augura l’attore. Nel suo show Del Grosso propone le sue esperienze dirette dopo aver perso amici, lavoro e partner. Uno spettacolo comico che, avverte l’attore, potrebbe contenere finali delle vite altrui.

Carmine Del Grosso

Carmine Del Grosso è comico, autore, conduttore e speaker radiofonico. Nato nel 1986 a Napoli, è noto al grande pubblico per le partecipazioni in tv nel cast fisso di programmi come "Stand Up Comedy" su Comedy Central, "Quelli del Calcio" e "Battute?" su Rai2 la cui conduzione gli è stata affidata per diverse puntate.