Inizia il Carnevale 2022 con spettacoli diffusi nel territorio comunale

Palchi e spettacoli in tutta la città con Venezia Wonder Time, il programma dei festeggiamenti del Carnevale che prende il via sabato 12 febbraio. In questi giorni sono stati installati dieci colorati "wonder points" dove si esibiranno mimi, clown, attori, musicanti, trampolieri e affabulatori. Gli spettacoli si svolgeranno nei weekend di sabato 12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20 febbraio, e nei giorni della settimana grassa, da giovedì 24 gennaio a martedì 1° marzo (orari: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19).

A Venezia gli spettacoli di sabato 12 e domenica 13 febbraio si terranno in campo Santa Margherita, San Giacomo dall’Orio, Esedra via Garibaldi, campo San Geremia, Gesuiti, Santa Maria Formosa, San Cassiano, e domenica 13 febbraio anche al Lido in piazzetta Lepanto. A Mestre sabato 12 e domenica 13 febbraio ci saranno spettacoli in via Palazzo, piazza Ferretto, piazzale Donatori di Sangue, Largo Divisione Julia (Bissuola), via Mestrina; a Marghera in piazza Mercato.

Restano attive, per tutto il periodo del Carnevale, le piste di pattinaggio sul ghiaccio in campo San Polo a Venezia e in piazza Mercato a Marghera. Nella pista di Marghera, già da sabato 12 febbraio, si potrà assistere a spettacoli, esibizioni e corsi di pattinaggio nell’ambito dell’iniziativa “Carnival show”. Alle piste è possibile accedere con pattini propri oppure noleggiandoli in loco, con un sovrapprezzo sul costo d’ingresso.

Venezia campo San Polo: fino al 1° marzo 2022, tutti i giorni dalle 11 alle 19. Turni di un’ora e mezza intervallati da una pausa di 30 minuti, ad eccezione della pausa di un’ora tra dalle 12.30 alle 13.30.

Marghera piazza Mercato: fino al 1° marzo 2022, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 21.

Il Carnevale sarà anche in diretta: nei fine settimana del 12 e 13 e del 19 e 20 febbraio – e poi tutti i giorni nella settimana grassa, dal 24 febbraio al’1 marzo - alle ore 16, il maestro di cerimonia Principe Maurice (al secolo Maurizio Agosti) e l’Angelo del Carnevale 2020, l’attrice Linda Pani, animeranno dallo studio delle dirette social dando voce ai giovani inviati che ogni giorno andranno a scoprire il meglio del teatro di strada in scena nelle diverse location del territorio cittadino all’interno del programma Venice WonderTime! e di tutto il palinsesto del Carnevale.