Cavallino-Treporti si prepara al Carnevale con carri allegorici, danze e spettacoli

Cavallino-Treporti è pronta ad aprire i festeggiamenti di Carnevale e si appresta ad accogliere gli ospiti che passeranno nel litorale in direzione Venezia e isole lagunari, imbarcandosi da Punta Sabbioni.

Il programma

Un Carnevale che inizierà dal primo weekend di febbraio ma per la comunità di Cavallino-Treporti già da domenica 28 gennaio, quando, dalle ore 15.00, tornerà a sfilare la parata dei carri allegorici a Ca' Savio che coinvolgerà i gruppi di Ca' Pasquali, Ca' Savio, Cavallino, Santa Maria Di Piave, Ponte Crepaldo, Eraclea, Basso Piave, Isiata e Jesolo. La grande parata percorrerà via di Ca’ Savio e via Treportina, dando l'inizio ai festeggiamenti della nuova edizione con eventi che, fino a martedì 13 febbraio, coinvolgeranno le frazioni del litorale con feste per tutte le età.

Tre gli appuntamenti danzanti al coperto: sabato 3 febbraio alle ore 21.00 la discoteca Piña Colada ospiterà il gran ballo di Carnevale e la live disco dance con il gruppo musicale “Max & The Seventh Sound”, per una serata aperta a tutti, dedicata alle famiglie; domenica 4 febbraio, alle ore 16.00 al Centro Polivalente, il consueto appuntamento per adulti con “Domenica si balla con i maestri Stefania e Massimo”; lunedì 12 febbraio alle ore 21.30 l’evento dedicato ai giovani di Cavallino-Treporti al Piña Colada con “La Studentesca di Carnevale” organizzata dal Comune.

Assieme alla Pro Loco di Cavallino-Treporti, l’amministrazione comunale ha confermato anche quest’anno gli eventi e l’animazione e i food truck nelle piazze a partire dalle ore 15.00: sabato 10 febbraio a Treporti con la caccia al tesoro degli Avengers, gonfiabili gratuiti e i giochi dell’Animation Smile; domenica 11 febbraio in piazza Papa Giovanni Paolo II a Ca' Savio giocoleria e magia, sfilata delle maschere e delle mascherine con Andrea Cornacchia e il concerto degli Infrarossi alle 16.30. Ultimo di Carnevale in piazza S.M. Elisabetta a Cavallino martedì 13 febbraio con musica, baby dance, spettacoli interattivi e letture animate. Confermato anche l’appuntamento delle regate con la Remiera Cavallino per domenica 11 febbraio alle ore 9.00 nel circuito del Canale Pordelio a Cavallino.

La viabilità

È un piano, quello organizzato dall’amministrazione comunale assieme a CT Servizi e alla polizia locale, che coinvolge nella gestione dell’ordine pubblico anche i civici pompieri già a partire da questo sabato quando i primi bus transiteranno a Cavallino-Treporti e potranno sostare solamente nei parcheggi a disposizione, in via Hermada e in via Selvatico a Punta Sabbioni.

«Visti i lavori in area mercato, è possibile prenotare la ZTL online dal sito di CT Servizi e stiamo incentivando il pagamento del tagliando in formato elettronico per evitare la compresenza di troppi autobus nel piazzale di Ramo delle Saline, vicino alla scuola materna di Cavallino. Abbiamo posizionato per il periodo di carnevale un check point provvisorio in quest’area al fine di agevolare gli ospiti che si devono fermare per il tempo necessario all’emissione del lasciapassare, mentre gli autobus potranno sostare solamente nei parcheggi dedicati di Punta Sabbioni – spiega l’assessore al Turismo Alberto Ballarin –. Rispetto ai flussi, nel 2023 abbiamo registrato un aumento del 70% rispetto al periodo pre-Covid, mentre per quanto riguarda questo carnevale, la previsione si avvicinerà al migliaio di passaggi, con una media di una cinquantina di bus al giorno, ma un bilancio coerente sarà possibile farlo a fine carnevale confrontando i dati con quelli del 2018».