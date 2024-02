Martedì grasso chiude il Carnevale con la sfilata a Zelarino

Va in scena l’ultimo atto delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Venezia 2024. Martedì grasso, 13 febbraio, 8 grandi carri e 600 figuranti si muoveranno in corteo nelle strade di Zelarino. Il corteo partirà alle 14.45 da via Tito, per poi proseguire in via Castellana e concludere il suo percorso davanti alla chiesa, dove verrà allestito un palco sul quale si svolgeranno la presentazione, la premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti. L’organizzazione è a cura del comitato festeggiamenti Zelarino, in collaborazione con Vela spa.

Ad aprire il corteo due gruppi a piedi dei bambini delle scuole locali e di Trivignano e Olmo. Sfileranno poi i carri allegorici provenienti dalle province di Venezia e Treviso: “La pesca miracolosa”, dell’associazione Virtus e Labor Martellago, “Tutti giù per terra”, della scuola Manzoni di Cappella di Scorzè, “La dea bendata e gli amici dell’Olimpo” degli Amici di Rio San Martino e Pro Loco di Scorzè, “Il coniglio di Dese” dell’associazione Giovani di Dese, “Pierino contro tutti” dell’associazione amici di Isiata, “Sulla cresta dell’onda” del gruppo Osteria n.1000, “Che spettacolo…di Carnevale” del gruppo Carnevale di Santa Maria di Piave e “Gli Aristomatti”, dell’associazione Luna D’Agosto di Zerman.

Per l’organizzazione saranno impiegati circa 100 volontari del comitato festeggiamenti e una quindicina della protezione civile di Martellago. La sfilata sarà accompagnata dal gruppo italiano di samba brasiliana “Bloko Intestinhao”. Infine, distribuzione di frittelle e bibite ed estrazione dei 10 premi della lotteria del Carnevale di Zelarino.