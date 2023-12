Il Carnevale di Venezia sarà un omaggio a Marco Polo

Prime anticipazioni sul prossimo Carnevale di Venezia. L'edizione 2024 si intitolerà “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo”, per celebrare uno dei più grandi viaggiatori della storia, in occasione dei 700 anni dalla sua morte, avvenuta l’8 gennaio del 1324. Sarà centrale il tema del viaggio, dunque, inteso come scoperta e incontro, ma anche come percorso introspettivo. Un «fantastico viaggio verso l’immaginazione, che volgerà lo sguardo “ad Oriente” sulle tracce del percorso che l’allora giovane Marco intraprese alla scoperta di nuove meraviglie».

La città di Venezia, dal 27 gennaio al 13 febbraio, diventerà la mappa di questo viaggio che condurrà ospiti e residenti tra le calli e i campi, le strade e le piazze animate da spettacoli, musica e arte, per un Carnevale diffuso in tutto il territorio, dalle isole alla terraferma. «Venezia celebra uno dei suoi esponenti più significativi e fra i maggiori rappresentanti della sua vocazione internazionale - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - l’amministrazione comunale ha perciò deciso di dedicare un anno di celebrazioni che confermano il ruolo di Marco Polo nella storia della città e delle relazioni diplomatiche e commerciali con l’Oriente».

Protagonista sarà il Carnival street show con i migliori artisti del panorama internazionale nel campo della musica, circo-teatro e clownerie. Tornano gli appuntamenti tradizionali con la maschera più bella e la selezione delle 12 Marie, mentre a Ca’ Vendramin Calergi è atteso il Dinner show ufficiale intitolato “Alla corte del Gran Khan”, sempre firmato dalla stilista Antonia Sautter. L’edizione 2024 vedrà anche, in tutto il territorio cittadino, le sfilate dei carri allegorici mascherati. L’Arsenale si conferma location degli spettacoli sull’acqua: “Terra incognita” è lo show che riempirà di magia lo specchio d’acqua della darsena grande. E poi l’arte e il teatro, con una programmazione di spettacoli negli spazi culturali della città (il Carnevale della cultura) in collaborazione con la Biennale e molte altre realtà locali.

Il Carnevale 2024 porta la firma del direttore artistico e scenografo del Teatro La Fenice, Massimo Checchetto. «Marco Polo - spiega - è un eroe del suo tempo che ha avuto la fortuna straordinaria di vedere popoli e civiltà incredibili, come pochi all’epoca. È partito via terra verso terre sconosciute e rientrato a Venezia via mare, raccogliendo un'enorme quantità di informazioni, affrontando pericoli e disavventure. Ad Oriente richiama proprio questa esplorazione di tutto ciò che era oltre, ad est di Venezia e di quelle terre di cui si aveva coscienza al tempo».