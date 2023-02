Due concerti a mestre per il Carnevale dei Ragazzi

Il primo concerto, domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 16, si intitola Favole in Musica: una riproposizione in chiave musicale/laboratoriale di tre favole di Italo Calvino (nel 2023 ricorre il centenario della nascita), messe in musica dagli studenti del Liceo Musicale Pigafetta di Vicenza, un ensemble di 12 chitarre, soprano, voce recitante e mimo. Verrà proposto un laboratorio di trucco nello spazio educational in collaborazione con il Liceo austriaco di Graz.