A Venezia e Mestre torna il Carnevale dei Ragazzi

Ritorna il Carnevale dei Ragazzi della Biennale a Venezia e Mestre: oltre allo spazio tradizionale di Ca' Giustinian (Venezia), con i laboratori creativi per scuole e famiglie, il Carnevale dei Ragazzi, grazie alla collaborazione col Comune di Venezia, si estenderà quest’anno a Mestre, al Centro Civico del Parco Albanese (Bissuola), con una nuova sezione musicale di concerti e laboratori per scuole e famiglie negli spazi del CIMM (Centro Informatica Musicale Multimediale) della Biennale.

In particolare, il Teatro del Parco Albanese ospiterà, le due domeniche 12 e 19 febbraio con inizio alle ore 16, due concerti/laboratorio: Favole in Musica, tre favole di Italo Calvino messe in musica dagli studenti del Liceo Musicale Pigafetta di Vicenza, e Su il sipario: i musical per giovanissimi!, performance sul mondo del musical realizzata dai giovani dell’Accademia di Musica Giuseppe Verdi di Venezia. In queste occasioni vi sarà la possibilità di farsi truccare e, nello spazio bar annesso, per i bambini partecipanti è prevista la distribuzione gratuita di cioccolata calda a conclusione degli spettacoli.

Il Carnevale dei Ragazzi della Biennale svolge come di consueto attività gratuite – su prenotazione obbligatoria – aperte alle scuole (durante la settimana, 13-17 febbraio, ore: 10-16) e alle famiglie (sabato e domenica, 11-12 e 18-19 febbraio, ore: 11-18). Sono 3.400 gli studenti già prenotati ai laboratori, da scuole di ogni ordine e grado.

Laboratori a Ca’ Giustinian

Nella sede della Biennale a Ca’ Giustinian si terranno laboratori dall’11 al 19 febbraio, articolati in: laboratorio danza (Sala delle Colonne), laboratorio musica (Sala Maschere e Sala Commedie), laboratorio pratico-artistico (Sala delle Colonne e Portego) e laboratorio scientifico-tecnologico (Laboratorio delle Arti, calle del Ridotto).

Le attività saranno così organizzate:

Durante la settimana (13-17 febbraio) per gli studenti delle scuole, con orari di partenza delle attività su tre turni: ore 9.45, 12.15 e 14.30

Nei weekend (11-12 e 18-19 febbraio) per le famiglie, con orari di partenza delle attività su tre turni: ore 11, 15 e 16

Prenotazione obbligatoria: telefono +39 041 5218828, promozione@labiennale.org

Concerti e laboratori musicali al Teatro del Parco

La nuova sezione musicale verrà programmata a Mestre negli spazi del CIMM (Centro Informatica Musicale Multimediale) della Biennale e nell’Aula Educational (con orari: 9.45, 12.15 e 14.30) che, grazie alla collaborazione col Comune di Venezia, rappresentano il nuovo polo innovativo nel complesso del Centro Civico del Parco Albanese.

Oltre ad ospitare laboratori e workshop, per la sezione musicale è prevista la realizzazione di due concerti/laboratorio, dedicati alle famiglie e ai più piccoli al Teatro del Parco Albanese, nelle due domeniche 12 e 19 febbraio con inizio alle ore 16. Nello spazio bar annesso per i bambini partecipanti è prevista la distribuzione gratuita di cioccolata calda a conclusione degli spettacoli.

Le attività sono:

Favole in Musica (12 febbraio, inizio ore 16, durata 60’). Esecutori: studenti del Liceo Musicale Pigafetta di Vicenza. Descrizione: riproposizione in chiave musicale/laboratoriale di tre favole di Italo Calvino (nel 2023 ricorre il centenario della nascita), ed eseguite da un ensemble di 12 chitarre, soprano, voce recitante e mimo. Verrà proposto un laboratorio di trucco nello spazio educational in collaborazione con il Liceo di Graz.

Su il sipario: i musical per giovanissimi! (19 febbraio, inizio ore 16, durata 60’) Esecutore: Accademia di Musica Giuseppe Verdi di Venezia. Descrizione: performance che mette in luce le caratteristiche che rendono il mondo del musical affascinante e coinvolgente. Verranno messi in scena brevi spezzoni di musical famosi per tutte le età. I giovanissimi interpreti della G.V. M&T COMPANY accompagneranno il pubblico in una performance travolgente, musicalmente ricca con cambi di scenario repentini.

Prenotazione obbligatoria: telefono +39 041 5218828, promozione@labiennale.org