Carnevale in musica all'Hard Rock Cafe: prima data con Queen of Saba

La musica dell’Hard Rock Cafe anima i festeggiamenti del Carnevale di Venezia con sei serate di musica e intrattenimento tra concerti e dj set. Da giovedì 17 a lunedì 28 febbraio gli eventi vedranno protagonisti 4 band e artisti affermati del territorio. Sul palco del cafe di Bacino Orseolo si esibiranno il duo elettronico Queen of Saba, Giorgio Gozzo e i dj set curati dai due artisti Dj ChristianE?e e Dj Mene.

Ad aprire il programma sono i Queen of Saba (giovedì 17 febbraio ore 22.00), duo elettronico con un'anima analogica composto da Sara Santi, una laurea in arabo e un percorso all’insegna di jazz e blues, e da Lorenzo Battistel, diplomato in percussioni classiche e con un passato nel reggae/ska. Alieni in un mondo che spinge al binarismo, i Queen of Saba si inseriscono con colorata irruenza per smantellare i dogmi di genere ed esplorare le infinite sfumature della musica dal neo-soul, all'alternative R&B, disco pop, hip-hop, fino al funky.

Giovedì 24 febbraio, ore 22.00, tocca a Giorgio Gozzo, chitarrista dei Rumatera, celebre per l’animo punk-rock “goliardico” e per i brani scritti in dialetto. Il dj set di ChristianEffe, uno tra i dj più noti del nord Italia venerdì 25 e domenica 27 febbraio (ore 22.00) farà diventare incandescente la consolle e l’atmosfera al locale con la sua selezione di musica dance. Mentre sabato 26 e lunedì 28 febbraio (ore 22.00) ad animare le serate in maschera del cafe il dj set targato Roberto Meneghello alias Dj Mene, con la sua selezione di hit più ascoltate di sempre.