A Scorzè torna il Carnevale Pigliatutto

Torna sabato 18 marzo il “Carnevale pigliatutto” a Scorzè: il programma prevede alle ore 17 la finale del torneo di Scopone; dalle 17 alle 19 animazioni per grandi e piccoli con artisti di strada, giochi di maghi, saltimbanchi, trucca bimbi, baby dance. Alle 18.30 ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria, in caso di maltempo sarà effettuata in sala consigliare del Comune. In palio buoni spesa messi a disposizione dai commercianti, primo premio 500 euro. Alle 19.30 la sfilata dei carri allegorici. Al termine la festa continuerà in piazza. In via Roma saranno presenti stand enogastronomici. In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo e non verrà rinviata a nuova data. Organizzano la Pro Loco di Scorzè in collaborazione con il Comune e la Confcommercio del Miranese.

Saranno presenti una ventina tra carri allegorici e gruppi organizzati tra cui quelli della scuola primaria Manzoni di Cappella e il carro della Proloco di Scorzè. La sfilata partirà da piazza Donatori di Sangue e si snoderà su via Cercariolo, via Venezia, via Roma per arrivare di fronte al municipio, in piazza Aldo Moro.

«Anche quest’anno sarà un’edizione avvincente – spiega Marco Toniolo, coordinatore del Carnevale di Scorzè –. Il torneo di Scopone si svolgerà sul palco allestito per l’occasione in questa nostra bella piazza di fronte al municipio e vedrà la partecipazione di quattro squadre rappresentative ciascuna di una contrada del paese: rosso-Coppe, verde-Bastoni, blu-Denari, giallo-Spade».

«Riprendiamo questa bella tradizione in un clima quasi primaveril – aggiunge il sindaco Nais Marcon – che è anche un modo per rafforzare i legami tra gli abitanti della nostra comunità, tanto che sono coinvolti un po’ tutti: dai bambini agli adulti. Ringrazio i volontari che hanno organizzato questo Carnevale. Hanno pensato ad una formula che esce dagli schemi tradizionali e si prefigge di essere una festa serale da vivere tutti insieme».