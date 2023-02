Il Carnevale di Venezia si sposta in Arsenale

Nei prossimi giorni il palcoscenico degli eventi del Carnevale di Venezia sarà all'Arsenale, con uno speciale spettacolo nel bacino interno. Lo show, intitolato "Original Signs", è una parata tra performance live di musica, danza ed effetti speciali. I diversi "quadri" messi in scena dal cast artistico raccontano l’evoluzione dell’uomo: su imbarcazioni e chiatte galleggianti, allestite e scenografate con fiamme e giochi di luce, gli artisti si esibiranno in un repertorio tra giochi, attrezzature sceniche, acrobati, ballerini ed evoluzioni del flyboard. La regia è di Enrica Crivellaro

Prosegue così il programma ufficiale del Carnevale 2023, “Take your time for the original Signs”, a firma del direttore artistico Massimo Checchetto. L'evento in Arsenale verrà riproposto due volte al giorno per un totale di nove serate: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 febbraio e da giovedì 16 febbraio a martedì 21 febbraio con due repliche giornaliere alle 18.30 e alle 21.00. Ogni replica dura 30 minuti.

Lo spettacolo vede muoversi sull’acqua i ballerini di Randb Collective, la grazia eterea dell’acrobata Viola Cappelli e l’espressiva danza di Isabella Moro, che racconta il mondo celeste con la lingua dei segni. In scena si ritrova il gesto atletico del flyboard che, con Cristiano Perseu, si trasforma in un gesto artistico dall'acqua al cielo. Infine il fuoco, sapientemente manipolato dalla Compagnia Opera Fiammae e dalla francese Compagnie Ilotopie, già protagonisti della scorsa edizione e rafforzati dal ritmo live dei percussionisti Psycodrummers. La cornice notturna dell’Arsenale è impreziosita da una scenografia di fontane danzanti, luci e video realizzata da Viorica, Antica Proietteria e Moonlight.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online, con gratuità e riduzioni per i residenti del comune di Venezia fino ad esaurimento dei posti disponibili. Di seguito le informazioni per raggiungere l’Arsenale ed assistere allo spettacolo.