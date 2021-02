Il carnevale a teatro a Mirano

Non sarà un Carnevale senza Teatro: anche se non sarà possibile aprire fisicamente le porte del Teatro di Mirano al pubblico, sarà il palcoscenico che si regalerà alla cittadinanza per celebrare, in modalità on line, il rito festoso del Carnevale. L’appuntamento, voluto dal Comune di Mirano per i più piccoli e le loro famiglie, è per le giornate del 13, 14, 15 e 16 febbraio: sul canale YouTube del Teatro di Mirano sarà visibile gratuitamente lo spettacolo “Il Gigante Soffiasogni” della compagnia La Piccionaia.

Lo spettacolo è stato appositamente registrato al Teatro di Mirano domenica 7 febbraio: gli spettatori che si collegheranno on line potranno virtualmente entrare nella “loro” sala teatrale e immaginare di sedere sulle poltrone rosse della platea.

“Il Gigante Soffiasogni”, prodotto da La Piccionaia, scritto e diretto da Carlo Presotto e Titino Carrara, con Carlo Presotto, Matteo Balbo e Valentina Dal Mas, è liberamente ispirato a Il GGG di Roald Dahl. È uno spettacolo sui sogni, sui desideri e sulla forza dell’amicizia: racconta una storia di feroci giganti mangiabambini che si trasforma in un esilarante viaggio nel mondo della fantasia.

«Qualcosa risaliva la strada... Qualcosa di nero... Qualcosa di grande... Qualcosa di enorme, di magrissimo, di oscuro»: eppure, contro ogni apparenza questa è un’ombra amica dei bambini, che viene ogni notte dal paese dei giganti per soffiare nelle loro stanze i sogni. Ma la bambina non dorme e lo sorprende: si tratta del Grande Gigante Gentile. Lui è costretto a portarla via con sé nel suo mondo. I due fanno amicizia e decidono insieme di rendere inoffensivo il gigante cattivo che ogni notte corre per il mondo a mangiare i bambini. Ce la faranno grazie alla magica miscela di sogni preparata dal GGG e all'aiuto nientemeno che della Regina d'Inghilterra.

Il testo di Presotto e Carrara ritorna sulle scene, dialogando a più di vent'anni dal suo primo allestimento, con il linguaggio digitale sperimentato da Carlo Presotto nelle sue ultime opere, con visioni fantastiche, ombre vere e immagini digitali, in una dimensione di grande coinvolgimento degli spettatori.

Il progetto dello spettacolo parte da un lavoro di laboratorio per dare voce e spazio ai desideri dei bambini di oggi. Una generazione che sembra avere tutto, ha ancora la capacità di desiderare? La risposta è positiva, anche se a volte i desideri di impauriscono o si impigriscono, ed allora è più difficile usarli come stelle per orientare le nostre scelte ed il nostro cammino. Le favole, anche quelle contemporanee, servono anche a questo: a dare una lustratina ai nostri sogni, in modo che continuino ad illuminare la vita.

Lo spettacolo è consigliato a partire dai 5 anni di età.

Lo spettacolo sarà visibile gratuitamente nelle giornate del 13, 14, 15 e 16 febbraio nel canale YouTube del Teatro di Mirano. Il link sarà diffuso attraverso i siti www.comune.mirano.ve.it e www.miranoteatro.it, e le pagine Facebook del Comune di Mirano e del Teatro di Mirano.