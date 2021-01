Il Carnevale di Venezia 2021 sarà digitale, in diretta streaming

Divertimento, improvvisazioni, travestimenti, musica e intrattenimento, trasmessi in streaming da Venezia Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia. L'appuntamento con il Carnevale di Venezia 2021, quest'anno, sarà interamente in digitale, il 6 e 7 febbraio e dall'11 al 16 febbraio 2021. In diretta sui canali social del Carnevale a partire dalle 17.

Stanze Virtuali

Tutti possono essere protagonisti grazie alle Stanze Virtuali. Si tratta di eventi digitale ad isccrizione, in diretta dalle sale del Casinò, dedicati a bambini (laboratori, performance, racconti interattivi, concorsi), teenager (travestimenti, tutorial, TikTok, contest, meet&greet con influencer) e senior (concorso della Maschera più Bella con interviste e intrattenimento).