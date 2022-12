Sarà un Carnevale di Venezia a tema Zodiaco

Non sono ancora cominciate le festività natalizie, ma è già tempo di pensare al Carnevale. L'amministrazione comunale di Venezia ha annunciato giovedì il titolo della tradizionale festa, che si chiamerà "Take your time for original signs" e dal 4 al 21 febbraio 2023 animerà calli e campi, strade e piazze, nell'ottica delle celebrazioni diffuse su tutto il territorio cittadino.

Carnevale di Venezia: le prime anticipazioni

Per circa venti giorni, Venezia diventa un teatro a cielo aperto, dalle isole alla terraferma, che torneranno a risuonare di musica e spettacoli per un Carnevale diffuso in tutto il territorio cittadino, dalle isole alla terraferma. La nuova edizione vede ancora una volta la firma del direttore artistico e scenografo del Teatro La Fenice, Massimo Checchetto.

Il tema del 2023 si ispira ai segni delle costellazioni e a quei simboli originali che contraddistinguono il Carnevale veneziano e in questa atmosfera festosa parte l’invito a partecipare tutti insieme ad uno “Zodiaco” di originalità ed estro. «La missione di questo Carnevale è cercare dentro sé stessi il proprio segno originale, - ha commentato Checchetto - ricreando il proprio Zodiaco nell’unicità di ognuno. Attenzione però, l’originalità non è perfetta ma di certo è unica come Venezia e il suo Carnevale. Prendiamoci del tempo per cercare il nostro segno originale e portarlo al Carnevale di Venezia 2023».

«Il Carnevale di Venezia quest’anno guarda indietro per guardare avanti. Un tuffo nel passato per pensare al futuro. - commenta il sindaco, Luigi Brugnaro - Tutti, dai più piccoli ai più grandi, usciranno per le calli e per i campi per divertirsi, ridere e gioire, celando la propria identità dietro una maschera che rende, per quel momento, tutti uguali. Una festa per tutti, soprattutto per i bambini e per le famiglie con un format che ricalca quello vincente dello scorso anno: tanti spettacoli diffusi e situazioni che si svilupperanno nei diversi luoghi del territorio comunale e metropolitano».

Il prologo in acqua

L’acqua sarà ancora una volta al centro del primo weekend di apertura a Venezia: sabato 4 febbraio toccherà all’Opening Parade mettere in scena tutti i simboli della tradizione carnascialesca, grazie ad artisti, colori, giochi di luce e musica riuniti in una grande performance galleggiante che sfilerà lungo il Canal Grande. L’indomani, domenica 5 febbraio, sarà la volta del tradizionale corteo di imbarcazioni tipiche locali, realizzato in collaborazione con il coordinamento associazioni remiere di voga alla veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana”.

Il primo assaggio del Carnevale 2023 a Mestre, nello stesso fine settimana, sarà invece l’anteprima del Carnival Street Show che animerà il teatrino di Piazza Ferretto. Un palinsesto che riprenderà poi nel weekend successivo e nella settimana grassa, portando in modo diffuso in centro storico, isole della laguna e terraferma veneziana arte e creatività, con i migliori protagonisti del panorama internazionale che, attraverso musica, circo-teatro e clownerie.

In piazza San Marco a Venezia e in piazza Ferretto a Mestre, verranno allestiti due teatri gemelli per accogliere tutte le maschere che vorranno partecipare all’ormai tradizionale "Concorso della Maschera più bella". Le foto delle maschere saranno pubblicate e votate online decretando la vincitrice alla fine di ogni giornata e poi la vincitrice assoluta, al termine della manifestazione. Oltre al set fotografico a 360°, sui palchi si alterneranno anche musica, eventi, artisti, declamatori e incantatori.

Gli spettacoli notturni in Arsenale

L'Arsenale torna ad essere protagonista di uno spettacolo sull’acqua. “Original Signs” è il titolo dello show fatto di visioni immaginifiche, luci, tecnica e sensibilità, che offrirà 30 minuti di magia. Una parata di forte impatto visivo e artistico, un luogo mitico dove artisti provenienti dalle più disparate discipline potranno raccontarci i loro segni.

Le 12 Marie del Carnevale

Sabato 11 febbraio sarà la volta della presentazione al pubblico delle 12 Marie del Carnevale. Dopo la selezione del 3 febbraio, che vedrà partecipare concorrenti di età compresa tra i 18 e i 28 anni provenienti da tutta la città metropolitana, le Marie sfileranno vestite con costumi storici a bordo di gondole lungo il Canal Grande per raggiungere Piazza San Marco, dove saranno accolte e presentate al pubblico. Nei giorni a seguire, dopo un ricco programma di appuntamenti, il lunedì grasso, presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice, si terrà la proclamazione delle vincitrici del concorso.

Carnevale della cultura

Ma il Carnevale di Venezia sarà anche arte e teatro, con una programmazione di spettacoli negli spazi culturali della città. Teatri e musei si attrezzano ad ospitare spettacoli, concerti ed eventi declinato sul tema della nuova edizione. Tra questi, previste le aperture straordinarie dei musei del circuito della Fondazione Muve, oltre alla programmazione proposta dalla Biennale di Venezia e dai teatri cittadini.