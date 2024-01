Un Carnevale diffuso: gli appuntamenti "a cielo aperto" a Venezia e Mestre

Venezia si fa teatro a cielo aperto per un’edizione tutta dedicata al tema del viaggio, della scoperta e dell’incontro con mondi prima solo immaginati: un viaggio verso l’immaginazione che volgerà lo sguardo “ad Oriente” sulle tracce del percorso che il giovane Marco Polo intraprese alla scoperta di nuove meraviglie. Dal 27 gennaio al 13 febbraio 2024 torna il "Venice Carnival Street Show", il Carnevale di Venezia diffuso in campi, piazze, calli e strade della città.

Il viaggio in Oriente di Marco Polo di trasforma in un viaggio nella fantasia di circo-teatro, clownerie, musicanti, parate, maghi e affabulatori erranti che rapiscono e stupiscono il pubblico di ogni età, accompagnandolo in un viaggio tra immaginazione, storie fantastiche, giochi e meraviglie di ogni sorta.

Gli spettacoli in programma

Sabato 27 e domenica 28 gennaio si parte con l’anteprima, per poi entrare nel vivo da sabato 3 e domenica 4 febbraio, e nei giorni della settimana grassa, da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio. Gli spettacoli sono programmati in diverse fasce orarie dalle 11 alle 19, eccetto il giovedì e il venerdì grassi in cui gli artisti saranno in scena nel pomeriggio.

Sarà una programmazione no-limit di arte e spettacoli diffusi a Venezia in Campo San Geremia, Santa Maria Formosa, San Giacomo dall’Orio, San Cassiano, Santa Margherita, Esedra Castello; mentre a Mestre gli artisti si troveranno, oltre che in Piazza Ferretto, anche in Largo Divisione Julia, Piazzetta Battisti, Via Poerio e in Via Palazzo.

La maschera più bella

Il palco di Piazza San Marco ospita numerosi spettacoli e animazioni, oltre alle sfilate della maschera più bella. Torna a far teneramente sorridere la sfilata delle mascherine dei bambini sul Palco di Piazza Ferretto, tutti i giorni alle 17, con iscrizione nei pressi del palcoscenico (iscrizioni aperte dalle 16 alle 17).

Commedia dell'arte

Il Venice Carnival Street Show anche quest’anno si arricchisce con una delle tradizioni teatrali più famose del mondo: la Commedia dell’Arte. A partire dal sabato 27 gennaio parte la rassegna "Venezia, ovvero l'arte della commedia", curata dalla Compagnia Pantakin, che propone una programmazione di comici dell’arte con otto diverse compagnie nazionali ed internazionali che si alterneranno per più di 60 repliche per tutto il periodo di Carnevale, sui palchi tradizionali allestiti in Piazzetta San Marco e in Campo Santo Stefano.

Lo splendore dell'Oriente

Il viaggio carnascialesco di Marco Polo porta al carnevale diffuso lo splendore dell’Oriente con la celebrazione del Capodanno Cinese e dell’Anno del Dragone, che si festeggerà il pomeriggio di venerdì 9 febbraio in Piazza Ferretto con la spettacolare danza del dragone e l’adrenalinica danza dei leoni, in collaborazione con l'associazione per la promozione della cultura e del turismo Italia-Cina (Icctpa)

Oltre ai festeggiamenti del Capodanno Cinese, durante il Carnevale di Venezia si possono scoprire le vere tradizioni e arti dell’antica Cina, con sfilate, danze, canti e laboratori gratuiti aperti al pubblico per immergersi nell’autentica tradizione e cultura cinese. Il Chiostro del Museo M9 inoltre ospita una parte dei numerosi laboratori per conoscere la cultura d’Oriente: dall’antica arte calligrafica all’originaria cerimonia del tè, da concerti di strumenti tipici alle letture di poesie cinesi, oltre a tante altre affascinanti attività.