Carri allegorici e parata di Harley Davidson per il Carnevale di Campalto

Una giornata all’insegna del Carnevale a Campalto con mercatini, giostra, pesca di beneficenza e stand gastronomico in piazzale San Benedetto. Ma il clou della giornata saranno la tradizionale parata di Harley Davidson in tenuta carnevalesca e la sfilata di carri allegorici. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio, dalle 14.30 alle 17.

La sfilata di carri e figuranti in maschera percorrerà Campalto a partire da via Orlanda, proseguendo tramite percorso interno in via Passo Campalto e via Bagaron, per tornare ancora su via Orlanda, fino all'arrivo della sfilata al piazzale della chiesa. Ci sarà spazio anche per laboratori per bambini al centro culturale Pascoli, animazioni in piazza con dj set fino alle 20.30, truccabimbi, palloncini, baby dance, zucchero filato e pop corn.