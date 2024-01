Carnevale 2024, sfilata di carri allegorici a Marghera

Carnevale 2024: una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera percorrerà le vie cittadine di Marghera per Piazza Mercato e Piazza Municipio, a partire dalle ore 15.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il percorso

Partenza da via Bartolomeo Benvenuto, Piazzale Tommaso Gar, via Avesani, Piazzale Concordia, Piazza Mercato, Piazzale del Municipio, Piazzale S.Antonio, via Rizzardi, Piazzale Giovanacci, via Toffoli, Piazzale Rossarol, via Rossarol. In Piazza Mercato si svolgeranno le premiazioni dei carri e dei gruppi, con intrattenimento, musica e spettacoli.