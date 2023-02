Al Lido e Pellestrina arrivano i carri con centinaia di figuranti

Non c’è festa di Carnevale senza la tradizionale sfilata dei carri allegorici, e il Carnevale di Venezia in tutta l’area metropolitana ne porta sette. Si parte giovedì grasso con la sfilata “statica” a Pellestrina, a partire dalle ore 15.00, nel piazzale antistante il distretto sanitario: tre carri saranno al centro dell’attrazione del pubblico; non sfileranno ma si faranno ammirare da grandi e piccini in tutta la loro bellezza e colori, accerchiati da un centinaio di figuranti vestiti in maschera e dagli acrobati di Daiana Orfei.

I carri partecipanti sono quelli del Gruppo Simpatia Musestre con il carro a tema “L’America di Trump”, quello degli Amici di Quarto d’Altino con il carro a tema “L’unione fa la forza” e infine quello del gruppo Bersaglieri Simpatizzanti di San Stino di Livenza che propone “The animal circus”. La musica invece è quella dei musicisti della Banda di Pellestrina, nata 56 anni fa, che tra passato e presente si pone come una specie di pietra miliare.

Il giorno dopo, venerdì 17 febbraio, il carnevale dei carri mascherati si sposta al Lido di Venezia, con una sfilata composta da 7 carri vestiti in maschera e illuminati a festa, accompagnati da 300 figuranti in maschera. La sfilata inizia alle ore 17, con ritrovo in piazzale Bucintoro, dopodiché i carri si sposteranno lungo il Gran Viale, per arrivare al palco allestito in piazzetta Lepanto. Una parata accompagnata, anche qui, dalla musica della banda di Pellestrina e dalle coloratissime majorette Magic Stars di Jesolo e Blu Bell di Trebaseleghe.

Oltre ai 3 carri che sfileranno a Pellestrina e poi al Lido, si aggiungono altri quattro carri mascherati. Ci saranno quindi quello di San Giorgio in Brenta con il carro “Sorprese e fantasia…40 anni in allegria”, il carro amici di Rio San Martino con “I romani di Rio”, il gruppo Luna d’Agosto con il carro amato dai più piccoli a tema “Il magico mondo di Topolino” e il carro Amici di via Colombo di Jesolo con “Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate”. Una sfilata che farà ballare il pubblico presente e a casa grazie alle frequenze di Radio Bruno. Ogni carro sarà presentato ufficialmente dalla voce della presentatrice della serata, Chiara Perale, che poi premierà tutti i partecipanti al corteo.