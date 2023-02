A San Donà di Piave torna la grande sfilata dei carri di Carnevale

Tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in alcune vie e piazze di San Donà di Piave in programma domenica 19 febbraio per Carnevaleinsieme 2023, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco cittadina.

Il percorso

Definito il percorso della sfilata dei carri mascherati, che partirà da via XIII Martiri, all’altezza di Piazza De Gasperi, proseguirà per via Ancillotto, svolterà per via Jesolo e via Aquileia per imboccare Corso Silvio Trentin e arrivare in Piazza Indipendenza e in via Battisti dove i carri sosteranno.

La sfilata dei carri inizierà alle 14.30 da Piazza De Gasperi lungo il percorso previsto. Per chi preferisse attenderli in Corso Trentin, già dalle ore 14 in Piazza Indipendenza sono previste attività di animazione per i più piccoli con giochi, musica e trucchi di carnevale.

La viabilità

La polizia locale ha emanato alcuni provvedimenti inerenti la viabilità: divieto di sosta, con la sola esclusione dei carri allegorici e dei veicoli degli organizzatori, dalle ore 07.30 alle ore 19.00 di domenica 19, nei parcheggi di Piazza De Gasperi, Piazzetta Pilla, viale della Libertà (retro municipio) e in via Battisti (presso l’ex area dell’Agenzia delle Entrate).

Lungo il percorso della manifestazione – in via XIII Martiri (dall’intersezione con le vie Zane ed Eraclea), in Piazza Trevisan, in via Ancillotto, nelle vie Jesolo, Aquileia, Corso Trentin e in via Battisti – dalle ore 12.00 fino alla fine dell’evento è previsto il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ad esclusione dei carri e dei mezzi autorizzati dall’organizzazione.