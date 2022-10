Al Rossini un ciclo di incontri dedicati ai festival del cinema

Dal 19 ottobre 2022 al 15 marzo 2023, al cinema Rossini di Venezia è in programma la prima edizione di Carta Bianca. Storie orali e visuali dei festival cinematografici: sei appuntamenti con altrettanti festival del cinema, presentati di volta in volta dai loro direttori o curatori in conversazione con personalità del cinema e della cultura in senso ampio. Al termine di ogni incontro è prevista la proiezione di un film a sorpresa a cura del festival invitato.

Il ciclo di incontri è curato da Marco Dalla Gassa (Università Ca’ Foscari Venezia) e Carmelo Marabello (Università IUAV Venezia - VIU Venice International University), in collaborazione con Circuito Cinema |Comune di Venezia, AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema & Consulta Universitaria del Cinema,Veneto Film Commission.

Primo appuntamento, mercoledì 19 ottobre al Rossini alle ore 20, con il Locarno Film Festival: a rappresentarlo ci sarà Giona A. Nazzaro in conversazione con Daniele Dottorini (Università della Calabria).

Da 90 anni a questa parte, ovvero dalla prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 1932, - spiegano gli organizzatori - i festival del cinema hanno plasmato la storia culturale del nostro paese intercettando e dando forma alle contraddizioni dei contesti sociali nei quali sono nati e cresciuti. La ragione è presto detta: in virtù della capacità di concentrare persone e film in uno spazio ridotto e in un tempo conciso, i festival sono, da sempre, acceleratori di storie, incontri, visioni, scoperte, fughe, nascondimenti. Sono dispositivi fragili (con le loro tracce effimere) e resistenti (nel loro perdurare contribuiscono a definire le abitudini dello sguardo) al tempo stesso.

Da questa convinzione nasce Carta Bianca. Storie orali e visuali dei festival cinematografici, un progetto che intende valorizzare le storie, le memorie e le risorse di un patrimonio immateriale di grande ricchezza. Ecco gli altri cinque appuntamenti in calendario:

30 novembre Far East Film Festival, Sabrina Baracetti in conversazione con Federico Zecca

14 dicembre Cinema Ritrovato di Bologna, Gianluca Farinelli in conversazione con Giacomo Manzoli

18 gennaio Torino Film Festival, Steve Della Casa in conversazione con Mariapaola Pierini

15 febbraio FilmMakerFest Milano, Luca Mosso in conversazione con Miriam De Rosa

15 marzo Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera in conversazione con Marco Dalla Gassa e Carmelo Marabello.

