La "casa sottosopra": a Jesolo si può provare a vivere a testa in giù

È pronta l'avventura immersiva, alla scoperta dei segreti della scienza, nella nuova mostra “La Fabbrica della Scienza”. La kermesse didattico-interattiva al Lido di Jesolo, dedicata alle famiglie ed alle scolaresche, riapre i battenti alle 10 di sabato 19 febbraio nella sede di via Aquileia (di fronte al Pala Invent) con un nuovo fiore all’occhiello: una graziosa “Casa Resiliente Sottosopra” di 60 metri quadri, dove i visitatori avranno l’illusione di rivivere a testa in giù le normali attività che di solito sperimentano fra le mura domestiche. I visitatori verranno catapultati in un'altra realtà già a partire dalla sala Caleidoscopio, che la precede, carattererizzata da pavimento e soffitto a specchio.

Vivere a testa in giù

Fra le novità ci sono anche 10 nuovi visori di realtà virtuale connessi al “Totem ad alta tecnologia” per sperimentare visivamente le esperienze alla scoperta delle formazioni cosmiche più misteriose, entrando nelle Nebulose, scoprendo come sono fatti i buchi neri o i pianeti del sistema solare proiettando i visitatori in una vivida esperienza fluttuante nello spazio astronomico. C'è poi la “Lavagna Magica” dove i bambini possono recuperare la manualità del disegno con matite, pastelli e pennarelli e poi animarla e digitalizzarla in 3D grazie ad uno scanner e all'intelligenza artificiale.

L'esposizione sarà aperta tutti i sabato e domenica dalle 10 alle 18, mentre per il periodo di Carnevale dal 26 febbraio al 3 marzo le mostre di piazza Brescia “La Fabbrica della Scienza” e “Tropicarium Park” apriranno tutti i giorni con medesimo orario con un calendario di eventi dedicati. «Abbiamo realizzato col mio staff una 'Casa Resiliente' per trasmettere a tutti un messaggio di speranza e positività, - spiega la titolare della mostra, Monica Montellato - prendendo la definizione dall'architettura: un alloggio con la capacità di ospitare e modificarsi rispondendo alle esigenze delle persone che ci vivono, in questo caso due genitori e due figli, ma volutamente sottosopra, interpretando simpaticamente a testa in giù alcuni aspetti incoerenti della vita attuale che ci troviamo ad affrontare dopo il lockdown e le restrizioni. La storytelling della casa racconta di una famiglia italiana che ha scelto un confortevole bilocale per ridurre i costi post pandemia. Non mancano infatti gli spunti artistici negli arredi, nei quadri stile Wallace, ma anche la quotidianità dei dettagli e il design nel mobilio in legno a cura degli arredamenti Minetto Expert di Jesolo, oltre ai rimandi alle difficoltà economiche contingenti sulla lavagna dove sono segnati gli insoluti e le bollette ancora da pagare».