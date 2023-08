"Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni in scena al Teatro La Fenice

"Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni, capolavoro dell’opera verista, torna in scena al Teatro La Fenice. Il nuovo allestimento di questo amatissimo titolo rinnoverà la collaborazione della Fenice con l’Accademia di Belle Arti e sarà proposto con le scene e i costumi ideati e realizzati dagli studenti della Scuola di Scenografia e Costume per lo Spettacolo dell’Accademia veneziana, con la regia di Italo Nunziata e il light design di Fabio Barettin. Alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, la sapiente direzione musicale di Donato Renzetti. "Cavalleria rusticana" sarà in scena dopo la pausa estiva il 25, 27, 29, 31 agosto e 3 settembre 2023, nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2022-2023.

Melodramma in un atto su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, Cavalleria rusticana è la prima traduzione operistica dell’estetica verista, tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga. Raffigura l’arcaico conflitto siciliano tra amore e gelosia, religione e ‘onore’ virile, controllo sociale e violenza. La trama parla di umili paesani: Turiddu, giovane fresco di congedo, sua madre Lucia, i suoi due amori Lola e Santuzza, il carrettiere Alfio, vendicativo marito di Lola. Semplice e diretta l’espressione melodica delle loro emozioni; intermezzi e sostegno orchestrale esaltano la drammaturgia. Il pubblico della prima al Teatro Costanzi di Roma (17 maggio 1890) fu subito conquistato dall’intenso naturalismo dell’opera: ottenne ovazioni trionfali, le stesse che ancora oggi riscuote nei teatri di tutto il mondo.

Nel cast del nuovo allestimento figurano Silvia Beltrami nel ruolo di Santuzza; Martina Belli in quello di Lola; Jean-François Borras in quello di Turiddu; Dalibor Jenis sarà Alfio; Anna Malavasi, Lucia. Le artiste del Coro Valeria Arrivo e Mariateresa Bonera si alterneranno nel ruolo comprimario di una donna. Maestro del Coro Alfonso Caiani. Regista, collaboratore e movimenti coreografici: Danilo Rubeca.

L’opera sarà proposta con sopratitoli in italiano e in inglese. Ecco il dettaglio delle repliche con orari e turni di abbonamento: venerdì 25 agosto 2023 ore 19.00 (turno A); domenica 27 agosto ore 17.00 (turno B); martedì 29 agosto ore 19.00 (turno D); giovedì 31 agosto ore 19.00 (turno E); domenica 3 settembre ore 17.00 (turno C). Per informazioni: www.teatrolafenice.it.