A Cavallino-Treporti torna il Villaggio di Natale, quest'anno a tema zodiaco

Torna a Cavallino-Treporti il Villaggio di Natale con una terza edizione dedicata al tema dello zodiaco. Venerdì 8 dicembre alle ore 16.00, al Centro Culturale Manin di Ca’ Savio, l’amministrazione comunale aprirà ufficialmente il nuovo villaggio natalizio cittadino ideato e allestito da Daniel Marangon Goretti, alias il Re del Natale ed esteso in quattro sale comunali.

Oltre 260 mq di superficie preparata della quale 30 è dedicata al Villaggio di Natale in miniatura in movimento. Statuine, pezzi, oggettistica varia per oltre 500 elementi. 23 alberi di Natale, circa 200 tra casette e giostrine, una parte dedicata al bosco e un Babbo Natale inedito, una città con vicoli e stradine. E sotto il Villaggio 8 km di cavo che lo collega, lo alimenta e lo movimenta. Una collezione di addobbi natalizi che il Re del Natale ha raccolto minuziosamente in quasi 40 anni di passione per l’oggettistica.

Un anno di lavoro iniziato a gennaio da un’intuizione, un tema che ha ispirato l’artista per realizzare “Lo Zodiaco”. «Per costruire il filone di tutto l’allestimento, perché nulla è lasciato al caso, ho preso dei libri in prestito nella biblioteca comunale e ho studiato – spiega Daniel Marangon Goretti -. Il frutto della mia ricerca, assieme a fantasia e passione, ha portato alla storia e all’allestimento il cui punto di forza sono i difetti, e non i pregi, di tutti i segni zodiacali e su questi ho giocato per riprodurre e realizzare questa nuova opera, e le diverse situazioni al suo interno, che potrete vedere fino a gennaio nelle sale che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione».

L’apertura del Villaggio di Natale sarà accompagnata da uno spettacolo con costumi realizzati interamente dall’artista, un viaggio sensoriale, per coinvolgere il pubblico nei quattro elementi dello zodiaco.

Il villaggio sarà aperto fino al 14 gennaio con orario 15.00-19.00.