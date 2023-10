Al via la terza edizione del "Cavarzere Opera Festival-Tullio Serafin"

Ritorna al Teatro Tullio Serafin il “Cavarzere Opera Festival – Tullio Serafin” giunto alla sua terza edizione grazie al sostegno del Ministero della Cultura, Comune di Cavarzere – Assessorato alla Cultura, Antonio Turatti, l’associazione Ampi e con la collaborazione dell’Archivio storico Tullio Serafin e dell’Università Popolare di Cavarzere.

Il festival, organizzato da Concetto Armonico, proporrà al pubblico quattro appuntamenti che onoreranno la memoria del grande direttore d’orchestra nel mese di ottobre e dicembre.?Il concerto inaugurale si terrà domenica 15 ottobre alle ore 17 presso il Teatro Tullio Serafin con protagonisti i vincitori del “Concorso lirico Tullio Serafin 2023” ospitato dal Teatro alla Scala, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro dell’Opera di Tel Aviv, Teatro Tullio Serafin e Teatro Olimpico di Vicenza. Il concerto dal titolo “Così fan tutte Live” presenterà una selezione di arie, duetti e terzetti tratti dall’omonima opera “Così fan tutte” di W.A. Mozart andata in scena lo scorso settembre al Teatro Olimpico di Vicenza. Interpreti del concerto saranno: Arianna Giuffrida (Fiordiligi), Benedetta Mazzetto (Dorabella), Haruo Kawakami (Ferrando), Said Gobechiya (Guglielmo) e Matteo Torcaso (Don Alfonso). Ad accompagnare i solisti sarà il maestro Fausto Di Benedetto. Gli artisti sono stati ospiti lo scorso 29 settembre all’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam portando così ancora una volta il nome di Serafin in auge a livello internazionale.

Il festival continuerà mercoledì 18 ottobre alle ore 15.30 presso la Sala Convegni di Palazzo Danielato di Cavarzere con la conferenza “Medea e la nascita della Dischi Ricordi” inserito nel programma dell’Università Popolare di Cavarzere (Ingresso libero). La conferenza sarà dedicata al rapporto tra il maestro Tullio Serafin e Maria Callas in occasione dell’incisione dell’opera “Medea” di Cherubini. Un evento che si distingue in questo centenario callasiano e che prossimamente farà tappa anche al Teatro alla Scala. La conferenza presenterà il cofanetto “restaurato” contente, appunto, il vinile dell’Opera “Medea” di Cherubini con la direzione di Tullio Serafin e con la voce di Maria Callas. Relatore della conferenza sarà il dottor Pierluigi Ledda managing Director Ricordi & C – dell’Archivio Ricordi di Roma, insieme ad Andrea Castello presidente dell’Archivio storico Tullio Serafin e direttore artistico del festival cavarzerano. Una grande occasione per il pubblico che può anche acquistare il cofanetto ristampato dall’Archivio Ricordi con tiratura limitata.

L’ultimo appuntamento di ottobre sarà domenica 22 alle ore 17 con il concerto “Da Bach a Jenkins” eseguito dall’ensemble “Serafin Youth Symphony Orchestra” diretta dal Maestro Renzo Banzato che dal 1988 mantiene in auge il nome di Serafin nel territorio con il “Coro e orchestra Tullio Serafin”. Una formazione di giovani musicisti che presenteranno al pubblico un percorso musicale che passa attraverso i secoli.

Sia per quanto riguarda il concerto inaugurale sia per l’appuntamento della domenica successiva, i giovani artisti saranno protagonisti, nello spirito del grande direttore Serafin che in essi trovava sempre il futuro dell’opera lirica, grazie ad intuizioni spesso vincenti per i cantanti, molti dei quali diventati dei grandi nomi della lirica.

Il “Cavarzere Opera Festival – Tullio Serafin” terminerà il 23 dicembre a Rottanova, paese natale di Serafin, con il tradizionale concerto “Auguri di Natale” ideato da Andrea Castello nel 1998 e ritornato in auge lo scorso anno dopo diversi anni di stop.

«Anche quest’anno la terra di Serafin diventa palcoscenico per giovani artisti, molti dei quali già in carriera – racconta Andrea Castello –. Il Cavarzere Opera Festival è l’unico festival dedicato al direttore e, ogni anno, spero possa diventare sempre più grande ed articolato, anche se gli ostacoli da superare sono ancora tanti, forse troppi. Basterebbe solo maggiore umiltà, guardando al di là del proprio giardinetto, mettendo da parte quella paura nociva alla cultura, ma anche destinando maggiori risorse. Sono felice di avere tra gli ospiti il maestro Banzato con l’ensemble orchestrale giovanile».

Biglietti a 10,00 euro (intero), 8,00 euro (ridotto) acquistabili presso il botteghino del Teatro Tullio Serafin nei giorni 12, 13, 14, 20, 21 ottobre dalle 10 alle 12, oppure inviano un’email a biglietteria@concettoarmonico.it o chiamando il numero 3496209712.