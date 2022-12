Giorgio Cavazzano alla presentazione del libro-intervista “Un veneziano alla corte del fumetto”

Sabato 17 dicembre sarà presentato il libro “Giorgio Cavazzano. Un veneziano alla corte del fumetto” alle ore 15.30 nella Villa "XXV Aprile” in via Mariutto n. 1 a Mirano. Protagonisti dell’incontro due miranesi, il giornalista Roberto Lamantea e il grande Maestro del fumetto, che in città vive e crea le sue opere. Dialogheranno insieme all’autore Francesco Verni. L’ingresso è libero.

La presentazione è organizzata dal Comune di Mirano, che nel 2010 e nel 2019 ha dedicato due grandi mostre al famoso concittadino. Un’ammirazione reciproca: «Appartengono a questa città le mie emozioni, le mie gioie e la mia vita d'autore», aveva affermato in quelle occasioni Cavazzano, sempre disponibile anche a sostenere iniziative di valore sociale.

Cavazzano è uno degli autori di fumetti italiani più conosciuti e amati al mondo. Principale interprete dell’universo di paperi e topi, ha mosso i primi passi nel mondo dei comics a soli 12 anni, quando iniziò a collaborare con Luciano Capitano. Ancora adolescente andò “a bottega” dal disegnatore Romano Scarpa e, a quindici anni, dal dicembre 1962, diventò suo inchiostratore di fiducia. Nel 1967 esordì come disegnatore su “Topolino”. Col procedere della carriera iniziò a maturare uno stile sempre più personale che lo ha portato a una scalata nel gradimento dei lettori, tracciando una linea spartiacque con la tradizionale rappresentazione di topi e paperi di disneyana memoria.

Innumerevoli i personaggi creati graficamente negli anni: Altai & Jonson, Capitan Rogers e Silas Finn, personaggi cult della Nona Arte, oltre ad aver interpretato con la sua matita icone del fumetto come Spider-Man, Dylan Dog e Lupo Alberto. Indimenticabili le parodie disneyane dedicate al grande cinema. La sua matita ha ispirato generazioni di autori, non solo disneyani.

Questo libro-intervista, frutto di un impegno durato anni da parte del giornalista, e amico personale, Francesco Verni, ripercorre l’intera carriera di Cavazzano, raccontando fatti e retroscena del suo lavoro e della sua vita privata, in un racconto pervaso di ironia, com’è nel suo stile, arricchito da centinaia di fotografie e da illustrazioni che testimoniano la maestria del suo tratto.

Il lavoro è pubblicato da Sergio Bonelli Editore in un’edizione cartonata di grande formato.