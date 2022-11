Cèa Venessia, in scena l'odissea nostrana dal Nordest all'Australia

Appuntamento con il secondo spettacolo della stagione teatrale di Mira il Teatro fa centro, organizzata dal Comune di Mira con la collaborazione del circuito Arteven. Sabato 26 novembre al Teatro Villa dei Leoni va in scena Stivalaccio Teatro con Cèa Venessia. Odissea nostrana dal NordEst all’Australia, testo e regia di Marco Zoppello, interprete Stefano Rota.

Esiste una colonia, nella regione di Lismore, in Australia, fondata nel 1880 da un gruppo di migranti veneti e friulani. Il nome con il quale viene tramandata oralmente, di padre in figlio, è Cèa Venessia (piccolo Veneto), perché nel cuore di chi vi arrivò doveva ricordare casa. Il nome che risulta nei documenti è un freddo New Italy, una delle culle dell’emigrazione italiana in Australia. Questo spettacolo racconta di questi migranti e del loro viaggio. Erano i Tomè, Nardi, Bellotto, Roder, Antoniolli e tanti altri che spinti dalla fame, dalla miseria, dalle malattie, caddero facili vittime delle promesse di un nobile francese e si misero in viaggio, in una carretta del mare, verso la terra del “latte e miele”, una Nuova Francia pronta ad accoglierli. Il punto di vista privilegiato è quello di Giacomo Piccoli, giovanotto di Orsago, partito col cuore gonfio di speranze, con i piedi leggeri di chi corre verso il sole, con la cieca passione di chi ha conosciuto solo la miseria e che «no e poi no, è sicuro, la vita può essere meglio di così!».

