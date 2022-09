Lo chef stellato Paolo Gramaglia celebra i film italiani della Mostra del cinema con una cena-omaggio

Prezzo non disponibile

Il food e il cinema si intrecciano per un evento che celebra la migliore italianità nelle due dicipline: una cena-omaggio (martedì 6 settembre, ore 19, relais Villa Barbarich - Zelarino) nella quale lo chef Paolo Gramaglia, premiato con Stella Michelin, omaggia i cinque film italiani in lizza per il Leone d’oro alla 79a Mostra del cinema di Venezia.

Il cibo come forma d’arte, dunque, capace di emozionare, stupire, appassionare. E lo chef quale regista di un’esperienza unica, ricca di dettagli da scoprire ad ogni assaggio, che si concretizza davanti agli occhi e diventa tangibile al palato grazie a talento, esperienza, creatività.

Protagonista indiscusso è il menù, composto da sei piatti inediti come inedite sono le pellicole a cui fanno omaggio: creato dallo chef Gramaglia sull’onda dell’impatto emotivo, delle sensazioni e della sorpresa, darà vita ad una singolare assonanza tra portate e film. Ad accompagnare la cena sarà un quintetto musicale sulle note del Maestro Morricone, nella splendida cornice di Villa Barbarich, fiore all’occhiello di Fedegroup: un autentico esempio di Villa Veneta, costruita su un progetto d’ispirazione palladiana nel Cinquecento e ristrutturata con tecniche e materiali fedeli all’epoca, che conta 29 camere e 2 suite.

Villa Barbarich è anche una rilassante passeggiata nella bellezza: il piano nobile, all’interno del quale è ospitato il ristorante, accoglie i maestosi affreschi di Ludovico Toeput, detto il Pozzoserrato, perfettamente conservati nel tempo. All’esterno, tutt’intorno alla Villa, si sviluppa un incantevole giardino, con l’orangerie e un patio, oltre a un’ampia piscina con solarium, perfetti per godere della quiete e dei tramonti della campagna veneta.

Per info e prenotazioni: +39 041 97 90 02 - ristorante@villabarbarich.com www.villabarbarich.com