Ad Argo16 torna la musica dal vivo con il concerto di Marco Centasso, Minotto e Uncharted Trio

Torna la musica dal vivo ad Argo16, il circolo associativo gestito dall’Associazione Culturale Spazio Aereo: si parte venerdi? 17 febbraio con un trittico d’eccezione, variegato ma con molti aspetti in comune: dal jazz all’improvvisazione, dalla musica contemporanea all’hip hop strumentale. Il nome di punta e? quello di Marco Centasso, contrabbassista veneziano che presenta insieme al suo quartetto il suo primo album da bandleader: Hidden Rooms. Ad accompagnarlo Raul Catalano (batteria), Alberto Collodel (clarinetto basso) e Giovanni Mancuso (pianoforte e rhodes). Aprono la serata l’hip hop jazz dell’Uncharted Trio e Tubi, performance anfibia del Maestro Minotto.

Apertura porte 21:00. Inizio concerto alle ore 21:30. Ingresso a offerta libero. Pretesseramento Acsi online.

Marco Centasso Quartet

Il contrabbassista Marco Centasso presenta il suo disco d’esordio Hidden Rooms, pubblicato per Parco della Musica Records. Tutte composizioni originali che, come il titolo del disco sottolinea, rivelano stanze nascoste, contenuti latenti e inconsci del percorso del musicista e le numerose influenze che ispirano il suo processo compositivo: cinema, fotografia, filosofia, psicanalisi e autori come Oliver Sacks, Donna Haraway, James Bridle. Tra composizione e improvvisazione, jazz e musica contemporanea, suono e immagine, la musica di Marco Centasso e? il frutto di un rizoma di suggestioni che attingono da questi interessi, dalle sue esperienze e dalla sua citta?: Venezia.

Minotto

Diplomato a sua insaputa in fagotto, si destreggia tra precariato e frustrazione nella speranza di diventare un giorno uno statale, ma probabilmente ha un futuro agreste. Da quando e? adolescente scrive musica per le formazioni in cui ha suonato come percussionista e fagottista: Friedrich Micio, 3sacchetti, Franzoni!, e collabora con altri progetti tra cui Minimal Klezmer e Musica per Bambini (Manuel Bongiorni). Ha inoltre collaborato alla scrittura delle musiche per alcuni spettacoli della compagnia “Stivalaccio Teatro” e la sua composizione “Per aspera ad rvspa” e? stata selezionata tra oltre cento brani e registrata dagli Esecutori di Metallo su Carta nell’ambito di “Call for Scores 2021”. Una particolare propensione alla generazione del rumore lo ha spinto a preparare “Tubi - Faccenda d’aria e acqua”, sua prima performance anfibia.

Uncharted Trio

Trio strumentale composto da Christopher Padilla Billa, Mattia Gobbo e Giulio Molteni. La musica e? un mix sperimentale tra armonie jazz, leak fusion, ritmi hip hop e timbri neo-soul. Un viaggio da Scofield a J Dilla.