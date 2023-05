Il Museo di Storia Naturale festeggia cento anni di attività con una giornata di visite gratuite

Il 13 maggio, in occasione dei primi cento anni di vita del Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, si terrà un grande "festa" che durerà nove ore, dalle 9.00 di mattina alle 18.00. Porte spalancate per giovanissimi e meno giovani, particolarmente gradite le famiglie al completo: un evento speciale rivolto a tutti i cittadini, senza alcuna preclusione per i turisti.

Correva infatti l’anno 1923 quando venne sottoscritto l’atto che sanciva la creazione, presso il Fontego dei Turchi, di una nuova sede museale dove riunire le collezioni naturalistiche del fondo Correr, scorporate dal nucleo storico-artistico che fu trasferito a San Marco, insieme alle imponenti raccolte dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Si dava così compimento al progetto a lungo sostenuto dal grande scienziato e naturalista Gian Domenico Nardo. Da allora l'istituzione è diventata il museo più visitato del settore nel Veneto nonché quello dove i veneziani tornano più spesso.

L'ingresso, consentito fino alle 17.30, e le attività saranno del tutto libere, nei limiti delle capienze consentite.

Attività per bambini/ragazzi

La storia del pesce piccolo e brutto alle ore 10.00 – 11.30 – 14.30 – 16.00, racconto animato (4-6 anni); Laguna sotto la lente dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; osservazioni al microscopio ed esperimenti (10-12 anni); Chi cerca trova dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00, percorso a tappe (6-11 anni).

Attività per adulti

Dietro le quinte alle ore 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00, visite ai depositi con i conservatori; I conservatori incontrano il pubblico alle 14.30 e alle ore 17.00, itinerario speciale nelle sale del museo.

Le celebrazioni del Centenario del Museo di Storia Naturale di Venezia G. Ligabue non si limitano a questa sola giornata: sono già iniziate e proseguiranno per l’intero 2023, con appuntamenti quotidiani davvero stimolanti (il calendario è consultabile online). Una formula che in queste settimane di avvio delle celebrazioni è stata premiata dal pubblico, con molti “tutto esaurito” e grande entusiasmo.