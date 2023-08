Centri estivi alla Polisportiva Terraglio: un ampio programma per ragazzi con disabilità e anziani

I centri estivi della Polisportiva Terraglio, a Mestre, si confermano un successo con le loro attività educative e sportive che, per il terzo anno consecutivo sono state certificate “Educamp Coni” per gli standard educativi e sportivi garantiti. Tante le attività proposte dalla Polisportiva dedicate ai più piccoli ma anche a disabili e anziani organizzate in fasce d'età (mini campus fino ai 6 anni, campus fino ai 14, teen camp fino ai 16) e uno specifico programma di inclusione per gli iscritti con disabilità sia fisica che intellettiva. Di grande rilevanza è stata, inoltre, la prima edizione dei Senior Summer Camp, un progetto dedicato agli Over 65 che, oltre alle specifiche attività previste, ha stimolato alcuni momenti di scambio inter-generazionale, un dialogo tra “nonni” e “nipoti” che ha dato un valore aggiunto altissimo al progetto, sicuramente ripetuto anche nel 2024.

“Sono moltissimi i Centri estivi per i nostri bambini e i nostri ragazzi - ha dichiarato l’assessore Venturini, in visita agli impianti di via Penello - e in tutti c’è la possibilità, anche per i ragazzi con disabilità, di frequentare con il supporto di operatori specializzati, grazie a un progetto del Comune in collaborazione con i gestori dei Centri estivi. La Polisportiva Terraglio è da sempre uno dei centri che garantisce più attenzione a questo delicato aspetto”.

I camp prevedono svariate attività collaterali, come le settimane residenziali di Adventure Camp in Val di Sole in Trentino (frutto di una partnership con le Amministrazioni locali che si estende anche ai ritiri prestagionali dei settori agonistici della Polisportiva), i momenti formativi su temi quali la sicurezza stradale ed in ambiente acquatico, l’educazione alimentare, le settimane di allenamento intensivo e specializzazione tecnica per gli atleti agonisti di volley, karate, danza, triathlon, nuoto e nuoto artistico.

“La Polisportiva Terraglio si conferma un’eccellenza del nostro territorio - ha specificato l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio - e oggi abbiamo potuto ammirare la grande professionalità degli operatori e la grande varietà di proposte per le diverse fasce di età. Salutiamo con ottimismo e favore queste iniziative che sono uno strumento prezioso di aggregazione e crescita sia per i ragazzi che per le famiglie”.