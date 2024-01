Nel Giorno della Memoria una cerimonia a Chioggia per non dimenticare

Sabato 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, si terrà a Chioggia una cerimonia per non dimenticare: «Invito tutti i miei concittadini a partecipare alle iniziative in programma. Non si tratta di un semplice gesto di forma – afferma il sindaco Mauro Armelao –, perché ricordare e portare avanti le testimonianze dell’Olocausto, e di quello che è il passaggio più buio della storia dell’umanità, è sostanza, così come lo è l’impegno di tutti noi ad opporci fermamente a tutte le forme di coercizione e brutalità».

Il programma

Ore 10.30: arrivo delle autorità civili, militari e religiose di fronte al palazzo municipale in Corso del Popolo

Ore 10.45: alzabandiera al pennone di piazzetta XX settembre

Ore 11.00: allocuzioni presso la loggia dei Bandi

Ore 11.15: deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti

Ore 11.30: deposizione corona d'alloro sulla lapide commemorativa dedicata ai chioggiotti vittime nei campi di concentramento presso la biblioteca comunale. La cerimonia sarà accompagnata dal trombettista della banda musicale cittadina.