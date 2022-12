Charles Dutoit porta Debussy e Ravel al Teatro La Fenice

Charles Dutoit sarà di nuovo alla testa dell’orchestra del Teatro La Fenice nel concerto, fuori abbonamento, in scena sabato 17 dicembre 2022 alle 20, nell’ambito della stagione sinfonica 2022-2023.

L’osannato maestro, tra i direttori più richiesti dai teatri di tutto il mondo, dirigerà un programma musicale di grande fascino in omaggio al repertorio francese: la suite del Pelléas et Mélisande di Gabriel Fauré, i Nocturnes per coro femminile e orchestra di Claude Debussy e poi, nella seconda parte della serata, due pezzi di Maurice Ravel, la seconda suite di Daphnis et Chloé e lo splendido poema coreografico per orchestra La Valse. Il concerto sarà trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio3.

I biglietti sono acquistabili nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Mestre, tramite biglietteria telefonica (041 2722699) e biglietteria online su www.teatrolafenice.it.