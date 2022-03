"Chi ha ucciso mio padre", spettacolo di Ca' Foscari a Santa Marta

Al teatro Ca' Foscari di Santa Marta va in scena Chi ha ucciso mio padre (2020), della rassegna teatrale promossa da Ca' Foscari, Iuav e Teatro Stabile del Veneto con il sostegno di Fondazione Venezia. Lo spettacolo, di Édouard Louis e tradotto da Annalisa Romani, è stato messo in scena con la regia di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini. Adattamento italiano Francesco Alberici, Daria Deflorian, Antonio Tagliarini con la collaborazione di Attilio Scarpellini.

Chi ha ucciso mio padre, dell’enfant prodige francese Édouard Louis, è un libro-pamphlet autobiografico in cui lo scrittore, a distanza di molti anni, "reincontra" il padre vecchio e malato. Un monologo in cui emerge l’enorme, incolmabile lontananza che lui, figlio omosessuale, prova per un genitore proletario, omofobo e razzista, un divario che include il piccolo paese in cui è nato e da cui è fuggito per non essere discriminato. Eppure, in questo "dialogo per voce sola", trova spazio anche la critica feroce a un potere politico che l’autore considera l’unico colpevole della sorte del padre, abbandonato come un ingranaggio arrugginito.

Luci: Giulia Pastore

Costumi: Metella Raboni

Suono: Emanuele Pontecorvo

Interprete: Francesco Alberici

Produzione: A.D., Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro Fondazione, TPE – Teatro Piemonte Europa / Festival delle Colline Torinesi, FOG Triennale Milano Performing Arts.

Per assistere è obbligatoria la prenotazione tramite questo form.