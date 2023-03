Chioggia, arriva in città l'auto della scorta di Giovanni Falcone

Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Chioggia e su iniziativa del Lions Club Chioggia e Sottomarina, venerdì 10 marzo 2023 è in programma l’iniziativa dal titolo “Le mogli di...Francesca Morvillo, Magistrata e Accademica”: una giornata dedicata alla figura della donna dello Stato e moglie di Giovanni Falcone, morta con lui e gli uomini della scorta nell’attentato di Capaci, il 23 maggio 1992. Nel corso della giornata verrà intitolato a Francesca Morvillo un tratto del Lusenzo e inaugurata l’esposizione della teca contenente i resti dell’auto della scorta del giudice Falcone.

«Sarà per me, per i miei colleghi del commissariato, per le forze di polizia e per la città di Chioggia un’emozione unica – ha sottolineato il sindaco Mauro Armelao, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa –. Chioggia non ha mai avuto la possibilità di vedere quel che è rimasto della macchina della scorta del giudice Falcone. Davanti alla teca l’unico mio pensiero andrà ai tre colleghi, al giudice e alla moglie, starò lì in silenzio e riserverò per tutti loro una mia personale preghiera. Un’immagine che mi riporterà indietro con gli anni proprio a pochi mesi dal mio arruolamento nella Polizia di Stato. Chiedo, per quanto possibile, la massima partecipazione della cittadinanza per rendere omaggio alla Quarto Savona 15».

Il programma

Il programma della giornata prevede: in mattinata, alle ore 9.00, un incontro al Teatro Cinema Don Bosco di Chioggia riservato agli alunni degli istituti superiori. Dopo i saluti del sindaco Armelao e dell’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità, Elena Zennaro, interverranno: Alfredo Morvillo, magistrato, fratello di Francesca, che porterà la sua esperienza professionale e sarà testimone della storia e dell'amore verso la sorella; Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, il capo scorta di Falcone deceduto assieme ai colleghi durante l’attentato; Maria Pia Ercolini, fondatrice e presidente nazionale dell’associazione Toponomastica femminile che da molti anni sottolinea la discriminazione di genere attraverso l’analisi dei nomi delle strade in Italia. Modera l’incontro la giornalista Angela Pederiva.

A seguire: proiezione del documentario Rai su Francesca Morvillo.

A Francesca Morvillo la città di Chioggia intitolerà un tratto di uno dei luoghi più suggestivi, il Lusenzo: alle ore 12.00, nei pressi del ponte Baden Powell, alla presenza delle autorità civili e militari, il sindaco presiederà la cerimonia di intitolazione.

Aperta a tutti sarà anche la toccante cerimonia, prevista alle ore 16.30 di fronte al Municipio, di arrivo della teca contenente ciò che rimane dell’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone. Nell’attentato di Capaci persero la vita, oltre al giudice Falcone e Francesca Morvillo, anche la loro scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani. La teca, posta sotto Palazzo Comunale, in pieno centro storico di Chioggia, resterà esposta da venerdì 10 a domenica 12 marzo. Alla manifestazione sarà presente anche Tina Montinaro.