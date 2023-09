Per un weekend i locali di Chioggia proporranno cicchetti e ricette a base di granchio blu

Grande evento a Chioggia nell'ultimo weekend di settembre per la valorizzazioni delle realtà economiche e dei prodotti del territorio: nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, i locali e i bacari di Riva Vena proporranno cicchetti e ricette con l'ingrediente più famoso dell'estate, il Granchio Blu.

I locali che hanno subito aderito all'evento gastronomico sono Pizzeria Ristorante Riva Vena, Cicchetteria Nino Fisolo, Bacaro alla Gina, La Straneria, Bacaro Frito, Do Lire, La Lanterna, Chicchetteria, Bacaro 80 Fame, Ristorante la Sgura, Ombra de la Chiesa, Bacaretto da Morgan, Altrove, L'Imbriagon, Osteria Gusto, La Ciosà Ristorante, Trattoria ai Marinari da Laura, i quali proporranno venerdì sera, e anche a pranzo di sabato e domenica, le varie ricette a base di granchio.

Luigi Ranzato, presidente di Riva Vena, racconta com'è nata l'idea: «Già due anni fa con Cicchettando in Riva Vena, si è voluto mettere insieme le realtà principali e gli operatori della città. Oggi dopo un'estate in cui il protagonista indiscusso è stato il granchio blu, non potevamo non portarlo al centro della proposta gastronomica. Il granchio blu è nemico dell'ambiente ma sicuro per la salute, forse cuocerlo e portarlo come piatto è la strada giusta per debellarlo».

Per Alvise Canniello, direttore Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo: «Siamo molto soddisfatti perché quando abbiamo proposto questa iniziativa c’è stata subito una piena sinergia tra i locali di Riva Vena, il mercato ittico ed ortofrutticolo e l’istituto Alberghiero dell’Enaip, i cui studenti daranno suggerimenti su ricette ed abbinamenti culinari. È nostro obiettivo accendere l’attenzione politica e delle categorie economiche su un tema che è di grande impatto sull’ambiente e sullo sviluppo dell’economia locale».

L’evento è patrocinato dal Comune di Chioggia, con il sindaco che ha espresso tutto il sostegno dell’amministrazione per un evento che mira a valorizzare il territorio nell’ambito di un lavoro di squadra.