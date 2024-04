Chioggia in fiore, torna in città la mostra mercato con animazione e intrattenimento

È tutto pronto per Chioggia in Fiore, mostra mercato di fiori, piante e articoli a tema che colorerà tutto Corso del Popolo, interamente pedonalizzato per l'evento, domenica 7 aprile. Per l'edizione 2024, Confesercenti ha proposto di far rientrare l'appuntamento in una domenica ecologica pedonalizzando così anche tutta la zona che nelle precedenti edizioni non era mai stata coinvolta, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le attività della città.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Tante le iniziative a cornice della mostra mercato dei fiori, tra cui il concorso "la vetrina più bella" con il coinvolgimento dei commercianti ed una giuria ad hoc per decretare il vincitore, una mostra di quadri del gruppo "Artisti di Chioggia" e, nel pomeriggio, animazioni e spettacoli per i più piccoli con la collaborazione di Ballet Studio.

«È un bell'evento per la città e ha sempre riscontrato un buon successo anche nelle precedenti edizioni - ha dichiarato Alvise Canniello, direttore Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo -. Quest'anno abbiamo ampliato ulteriormente le aree coinvolte dalla manifestazione proprio perché la città e gli operatori, così come le istituzioni, hanno risposto positivamente fin da subito. Ora confidiamo soltanto nel bel tempo per vivere a pieno la giornata di festa».

Per il consigliere delegato al Turismo del Comune di Chioggia, Riccardo Griguolo, si tratta di «un'occasione unica per respirare aria salubre e rigenerante, arricchita dall'energia positiva della primavera. Si potranno gustare deliziosi piatti di pesce fresco e, magari, anche concedersi un momento di relax sulla nostra incantevole spiaggia».