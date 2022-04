Prima edizione di Chioggia in Fiore

Prezzo non disponibile

Prima edizione della manifestazione “Chioggia in Fiore”: la mostra-mercato di fiori e piante con 15 espositori in corso del Popolo, nel tratto tra San Giacomo e piazza Vigo, in collaborazione con Confesercenti.

Al pomeriggio, il Corso interamente pedonalizzato in occasione della domenica ecologica, dalle ore 14 alle 20, ospita l'esposizione di auto elettriche/ibride, giochi gonfiabili per bambini, laboratori a tema floreale, esposizione di bonsai nell'atrio del municipio. Inoltre, dalle 15 alle 18, è prevista l'apertura del cortile di Palazzo Grassi, in Riva Vena.