Chioggia, gli eventi del weekend e le celebrazioni per la Festa della Repubblica

Musical "Mercy" e Concerto per la Festa della Repubblica: il prossimo fine settimana a Chioggia sarà all’insegna dei grandi eventi.

Giovedì 1 giugno, in Campo Duomo alle ore 21.15, si terrà lo spettacolo "Mercy", un musical portato in scena dall'associazione Arena Artis, prestigiosa realtà di Chioggia che vede sul palco circa settanta tra attori, cantanti, ballerini. Lo spettacolo ripercorre il messaggio di misericordia di Papa Francesco e si tratta di uno show totalmente autoprodotto dall’associazione Arena Artis, che quest’anno festeggia il ventennale di attività sul territorio. Regia e testi di Antonia Varagnolo, musiche di Daniele Ricci, Marco Belloni e Giovanni Rizzo. Ingresso libero.

Venerdì 2 giugno si terranno invece le celebrazioni per la Festa della Repubblica, con inizio previsto alle ore 9.45 con il raduno delle autorità al pennone di Piazzetta XX Settembre per l'alzabandiera per poi proseguire alla Loggia dei Bandi. Il programma prevede la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti e poi alle 11.00 la Santa Messa alla chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Alle 12.00 si terrà la significativa cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni presso l'Auditorium San Nicolò. La cerimonia è accompagnata dalla banda musicale cittadina.

La sera di venerdì 2 giugno poi, in Campo Duomo alle ore 21.15, si terrà un grande concerto per rendere omaggio all’importante ricorrenza: ad esibirsi sarà la Serafin Youth Symphony Orchestra con un repertorio che comprende le più belle colonne sonore della storia del cinema. Ingresso libero.

Modifiche alla viabilità

Nei giorni 1 e 2 giugno, dalle ore 20.30 alle ore 0.30 del 3 giugno, nel Centro Storico di Chioggia vi sarà per tutti i veicoli il divieto di transito e sosta con rimozione del mezzo, e contestuale soppressione degli stalli a pagamento e riservati a particolari categorie di utenti, in Calle San Giacomo e in Corso del Popolo nel tratto da Calle San Giacomo a Calle Duomo; la sospensione di tutte le vigenti autorizzazioni al transito e sosta in zona a traffico limitato eccetto casi urgenti di carico/scarico autorizzati dal Comando di Polizia Locale.

Inoltre, dalle ore 07.30 del 31 maggio alle 12.00 del 3 giugno, eccetto nelle fasce orarie dove è prevista la chiusura totale del traffico, vi sarà il restringimento della carreggiata di calle Duomo nei punti necessari per garantire maggiore sicurezza all’allestimento e svolgimento degli eventi, precisando che lo spazio restante dovrà consentire il passaggio di ogni mezzo a cui è consentito il transito.