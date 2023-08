Al via la dodicesima edizione di ChioggiaVela con veleggiate e regate

È pronta a spiegare le vele la dodicesima edizione di ChioggiaVela, rassegna ideata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia insieme a Pro Loco Chioggia Sottomarina e VelaVeneta con il contributo della Regione del Veneto, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare, in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare come la città di Chioggia.

«L’obiettivo di quest’anno è quello di riconfermarsi ai livelli degli anni scorsi puntando molto sull'entusiasmo della Flotta Meteor che quest'anno ha avuto il Campionato Italiano "in casa" e quindi ci aspettiamo buoni numeri per Meteorosa, Crepuscolo e Meteorsharing ma i Meteor potranno dare un buon contributo anche sui numeri del main event sempre alla ricerca del nuovo record di partecipazione» ha commentato il presidente del Circolo Nautico Chioggia, Corrado Perini.

Il programma

Ad aprire la dodicesima edizione della kermesse sarà sabato 2 settembre il Rally della Laguna Sud, veleggiata organizzata dalla Lega Navale Italiana di Chioggia che per tutta la giornata vedrà sfidarsi tra i canali lagunari, fino a Malamocco, piccole imbarcazioni.

Il calendario di ChioggiaVela proseguirà poi sabato 16 settembre con la Bart’s Bash, regata in contemporanea mondiale per ricordare il velista Andrew Simpson, tragicamente deceduto in un incidente durante l’America’s Cup. Domenica 17 settembre spazio a Meteorosa, la veleggiata con equipaggio interamente femminile organizzata dallo Yacht Club Padova.

Sabato 23 settembre spazio al main event della manifestazione con il Trofeo ChioggiaVela, la regata aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo con partenza davanti la spiaggia di Sottomarina ed arrivo posizionato tra le dighe della bocca di porto. A seguire, alle 18, il bacino di Vigo si affollerà per la Meteor al Crepuscolo, la sfida lagunare al tramonto con arrivo dinnanzi Piazza Vigo.

Domenica 24 settembre il Trofeo Meteorsharing chiuderà la parte sportiva, mentre la sede del Circolo Nautico Chioggia ospiterà in serata la cerimonia di premiazione.

Bandi di regata, avvisi di veleggiata e moduli di iscrizione sono disponibili nel sito internet del Circolo Nautico Chioggia.