All'Anda Venice Hostel i più grandi successi americani suonati dal Chris Horses Duo

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 27 luglio si esibirà il Chris Horses Duo, formato da Cristian Secco alla voce e alla chitarra e Gianluca Zanibellato alla chitarra, banjo e cori. La folk band ripercorrerà i più grandi successi americani in chiave acustica.

Chris Horses Duo

Cristian Secco (Chris Horses) nasce nel 1994 a Castelfranco Veneto, Treviso. La sua avventura musicale inizia all'età di 8 anni, dopo essersi approcciato allo studio del pianoforte classico e del "Metodo Funzionale della Voce" di Gisela Rohmert, ma è nel 2007 che decide di dedicarsi completamente alla chitarra. Due anni dopo muove i primi passi sui palchi assieme alle sue prime band e questa esperienza lo porta a intraprendere un'intensa attività live, sia in Italia sia all'estero, prendendo parte a numerosi eventi come il Voghera Country Festival, il Billy Bob’s Texas Country Fair (Padova / Fort Worth), il Crossroads Pignola In Blues, il Blues Made In Italy (Cerea, Verona), il Country Fest Prad (Prad Am Stilf) e il Trasimeno Blues Festival.

Ha fondato – e ha partecipato – a molteplici progetti che proponevano stili diversi tra loro (Rock, Hard Rock, Southern Rock, Country, Blues, Folk, Heavy Metal), registrando presso alcuni tra i più prestigiosi studi di registrazione in Italia, come il "Teatro delle Voci" di Treviso.

Durante gli anni ha sviluppato il suo stile personale, che ha radici ben piantate nella tradizione americana, pur restando completamente aperto a tutto ciò che offre vere emozioni. Ha collaborato inoltre con diversi artisti italiani e internazionali come Chris Horses Band (ITA), Country Strong Band (ITA), Keegan McInroe (Texas), Spider The Akronaut (Ohio), Joe D’Urso (New Jersey) e Mark Geary (Ireland).